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滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber滴妹和哥哥阿滴一起，經營語言學習頻道，生動活潑的風格深受網友喜愛，兄妹超有愛互動，也常成為討論焦點。她過去打扮以優雅穿搭為主，大多是知性風格，近來推出翻唱影片時，罕見突破尺度，以上空視覺感的畫面入鏡，難得展現出性感的一面。

▲▼想到滴妹「交往大20歲大叔…」（圖／翻攝自YouTube／八大電視台娛樂百分百）

▲▼想到滴妹「交往大20歲大叔…」（圖／翻攝自YouTube／八大電視台娛樂百分百）

▲滴妹和阿滴一起經營語言學習頻道，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

影片中，滴妹深情翻唱加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne）的歌曲《Head Above Water》，展現標準英文咬字，以及清新又甜美的嗓音，歌曲也請人重新混音，呈現出與原唱完全不同的風格。

更引人注意的是，滴妹一改過去知性風格，難得摘下眼鏡，小露性感，鏡頭從肩膀位置開始特寫，呈現出「上半身赤裸」的視覺效果，雖然三點不露，但仍帶給粉絲無限想像空間，她也表示：「創作以來最高尺度的突破，在視覺上做出了這麼大的挑戰希望你們會喜歡這次的翻唱！」

▲滴妹破尺度翻唱艾薇兒歌曲《Head Above Water》。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲滴妹破尺度翻唱艾薇兒歌曲《Head Above Water》。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲滴妹破尺度翻唱艾薇兒歌曲《Head Above Water》。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

滴妹翻唱畫面曝光後，經過短短約一周時間，便吸引超過20萬人觀看，無論是歌聲、視覺效果都大獲好評，令不少粉絲紛紛留言激讚，「超突破，超美的﻿」、「點進來嚇到，美爆，好反轉」、「很喜歡這次的風格」、「也太好聽了吧」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

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