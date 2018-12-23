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孫儷太餓了！見兒同學端「吃剩雞翅」經過　她1招「智取」吃到了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星孫儷和鄧超結婚7年，育有6歲兒子「等等」及4歲女兒「小花」，在認真拍戲的同時，也兼顧家庭。常透過社群網站分享育兒、生活點滴的她，近來參加兒子學校的活動，沒想到卻因為肚子太餓了，只好想出「機智方法」，成功獲得兒子同學餐盤中沒動過的雞翅和餃子。

▲▼兒子保護全家人就是獨缺爸爸。（圖／翻攝自微博／鄧超、孫儷）

▲孫儷和鄧超婚後育有兒子「等等」及女兒「小花」。（圖／翻攝自鄧超、孫儷微博）

孫儷23日透露，前兩天中午時，兒子等等學校舉辦了聚餐活動，原本打算等活動結束後，約其他媽媽們一起吃飯，沒想到學校活動拖延到時間，只好臨時取消媽媽們的聚餐計畫，「可是…此時學校聚餐已接近尾聲，我非常非常餓，不吃肯定是過不去的，而且看樣子學校活動會一直持續到3點放學，然而這時自助台上什麼吃的都沒有了。」

這時，孫儷機靈想到一個辦法，看見等等班上的兩個同學，手中拿著的餐盤裡頭，還有4個餃子和2個雞翅都沒動過，她心想，這很可能是她當天午餐的最後機會，只好上前跟2名同學說，「小朋友，你們去玩吧，一會兒阿姨會來幫你們還餐盤的。」最後，孩子們天真地向她道了謝，她也開心又圓滿地享用了食物。

▲孫儷餓到智取兒同學「吃剩雞翅」。（圖／翻攝自孫儷微博）

▲孫儷餓到智取兒子同學沒動過地雞翅和餃子。（圖／翻攝自孫儷微博）

孫儷笑說，「真要為自己點個讚。」機智舉動在網路上掀起熱議，也有不少粉絲開玩笑說，「震驚，一線女星竟然想方設法要吃孩子同學的剩飯剩菜」、「機智如你」、「厲害了老母親」、「太可愛了吧」、「我沒想到你是這樣的娘娘」。

▲孫儷餓到智取兒同學「吃剩雞翅」。（圖／翻攝自孫儷微博）

▲孫儷全文。（圖／翻攝自孫儷微博）

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關鍵字

孫儷, 鄧超, 小花, 等等

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