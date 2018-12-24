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打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面驚覺：是爸爸保佑我

記者劉宜庭／綜合報導

藝人伊正在11月痛失父親，12月8日剛舉行公祭，目前仍處在悲傷情緒中。近來本土劇《金家好媳婦》接近尾聲，劇情也越來越刺激緊張，他近來拍攝在公車上與司機打鬥的橋段，沒想到過程中竟誤觸車門開關，整個人差點摔下車，當場讓導演和攝影師嚇得緊急中斷拍攝。

▲打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面：是爸爸保佑我。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面：是爸爸保佑我。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲伊正拍攝打鬥戲時，公車正行駛並剛好超越一輛大卡車。（圖／翻攝自伊正臉書）

伊正事後回放當時的畫面，驚覺公車在路上行駛的過程中，正好超越了一輛大卡車，倘若當時他真的不小心摔落，後果將不堪設想。此外，他誤觸車門開關時，一開始還沒感覺到危險性，仍投入在表演當中，所幸一旁的導演的攝影師見狀趕緊暫停拍攝。

▲打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面：是爸爸保佑我。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲伊正按照劇本摔下同時，不小心誤觸公車門開關。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面：是爸爸保佑我。（圖／翻攝自伊正臉書）

▲伊正下秒仍繼續投入演出。（圖／翻攝自伊正臉書）

雖然，伊正之後再次拍攝，還是不小心掛彩，被車門的卯釘刺傷腳踝，但他忍不住想到人在天堂的父親，「我想…是爸爸冥冥中保佑著我，又浮現起爸爸盯著電視，專注看兒子表演的神情，爸爸。謝謝你。」

文末，伊正不忘表示，「表演是我的生命。」並預告《金家》即將迎來精彩大結局，驚險畫面PO網後，也引來不少粉絲留言提醒，「真的很危險注意安全」、「拍戲小心欸」、「嚇！用生命在演戲，請大家要珍惜啊」、「太危險了」、「嚇死我了，辛苦了」，意外引發熱議。

【伊正臉書全文】

拍戲的過程中
很多不可預知的變數
演員投入情緒
完全不知陷入的處境

劇情描述
我是摔倒車門邊
正式拍攝時
與司機打鬥過程
誤觸開關

摔出去時正好車門打開

自己是沒感覺
還在繼續表演

倒是導演與攝影師嚇得

趕快停止拍攝！

後來回看拍攝畫面
才真感覺觸目驚心
公車才剛超越一部大卡車
如果真摔落後果不堪設想

雖然再拍攝還是掛彩了
被車門的卯釘刺傷腳踝

我想⋯

是爸爸冥冥中保佑著我

又浮現起爸爸盯著電視
專注看兒子表演的神情

爸爸。謝謝你

表演是我的生命

#許英泰
大結局

拍攝中…

#金家好媳婦

▼伊正誤觸公車門開關。（影片／取自伊正臉書，如遭刪除請見諒。）

 

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關鍵字

伊正, 金家好媳婦, 金家

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