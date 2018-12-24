打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面驚覺：是爸爸保佑我

記者劉宜庭／綜合報導
藝人伊正在11月痛失父親，12月8日剛舉行公祭，目前仍處在悲傷情緒中。近來本土劇《金家好媳婦》接近尾聲，劇情也越來越刺激緊張，他近來拍攝在公車上與司機打鬥的橋段，沒想到過程中竟誤觸車門開關，整個人差點摔下車，當場讓導演和攝影師嚇得緊急中斷拍攝。
▲伊正拍攝打鬥戲時，公車正行駛並剛好超越一輛大卡車。（圖／翻攝自伊正臉書）
伊正事後回放當時的畫面，驚覺公車在路上行駛的過程中，正好超越了一輛大卡車，倘若當時他真的不小心摔落，後果將不堪設想。此外，他誤觸車門開關時，一開始還沒感覺到危險性，仍投入在表演當中，所幸一旁的導演的攝影師見狀趕緊暫停拍攝。
▲伊正按照劇本摔下同時，不小心誤觸公車門開關。（圖／翻攝自伊正臉書）
▲伊正下秒仍繼續投入演出。（圖／翻攝自伊正臉書）
雖然，伊正之後再次拍攝，還是不小心掛彩，被車門的卯釘刺傷腳踝，但他忍不住想到人在天堂的父親，「我想…是爸爸冥冥中保佑著我，又浮現起爸爸盯著電視，專注看兒子表演的神情，爸爸。謝謝你。」
文末，伊正不忘表示，「表演是我的生命。」並預告《金家》即將迎來精彩大結局，驚險畫面PO網後，也引來不少粉絲留言提醒，「真的很危險注意安全」、「拍戲小心欸」、「嚇！用生命在演戲，請大家要珍惜啊」、「太危險了」、「嚇死我了，辛苦了」，意外引發熱議。
【伊正臉書全文】
拍戲的過程中
很多不可預知的變數
演員投入情緒
完全不知陷入的處境
劇情描述
我是摔倒車門邊
正式拍攝時
與司機打鬥過程
誤觸開關
摔出去時正好車門打開
自己是沒感覺
還在繼續表演
倒是導演與攝影師嚇得
趕快停止拍攝！
後來回看拍攝畫面
才真感覺觸目驚心
公車才剛超越一部大卡車
如果真摔落後果不堪設想
雖然再拍攝還是掛彩了
被車門的卯釘刺傷腳踝
我想⋯
是爸爸冥冥中保佑著我
又浮現起爸爸盯著電視
專注看兒子表演的神情
爸爸。謝謝你
表演是我的生命
#許英泰
大結局
拍攝中…
#金家好媳婦
▼伊正誤觸公車門開關。（影片／取自伊正臉書，如遭刪除請見諒。）