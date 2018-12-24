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Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」

記者劉宜庭／綜合報導

香港Youtuber「Ashly老陳」是「這群人」尼克的女朋友，小倆口常大方在鏡頭前曬恩愛，沒想到在近來曝光的影片中，她在房內大聲喊尼克本名：「王士維你給我進來！」讓原本正在錄影的尼克中斷拍攝，內心慌到不知所措，同時又要小心翼翼地詢問發生什麼事了。

▲尼克爆料女友肚子2個生命。（圖／翻攝自YouTube）

▲尼克和女友Ashly交往多年。（圖／翻攝自IG／尼克）

尼克透露，「王士維你給我過來」這句話，其實是Ashly的口頭禪，然而每次聽見女友喊他全名，心中就會有個底，「我就知道，沒有好事發生，要嘛就是我做錯事啦，要嘛就是她有什麼事情不高興。」

▲Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」。（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

▲Ashly喊尼克本名。（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

▲Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」。（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

▲Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」。（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

▲Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」。（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

▲聽見Ashly喊他本名，尼克暫停錄影前往詢問「怎麼了？」（圖／翻攝自YouTube／尼克個人頻道NTV）

尼克過去和Ashly反應，希望女友不要叫他全名，「妳每次叫我全名，我都覺得壓力很大。」他也舉例，小時候聽見父母喊他全名，同樣會備感壓力，他認為，稱呼別人綽號或是名字後2個字，都會比較親切，引來Ashly疑惑問「真的嗎？」

尼克一番言論，勾起不少網友心中共鳴，吸引許多粉絲留言說，「聽到全名都會嚇到﻿」、「我也是一個很不喜歡人家叫我全名的人，會覺得莫名的怪」、「我也不喜歡被叫全名」，不過也有來自香港的網友表示，「香港人是比較熟跟比較要好的朋友才會私底下叫全名﻿」、「香港人會覺得叫全名反而比較親切，一般很熟的人才會叫全名，沒那麼熟才叫暱稱」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▼尼克不喜歡被喊全名，掀起網友正反說法熱議。（影片／取自YouTube／尼克個人頻道NTV，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

Ashly, 這群人, 尼克, 王士維

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