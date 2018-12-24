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《霸王別姬》全台700萬刷新紀錄！榮迷哭了：終於加場

記者林映妤／台北報導

張國榮主演影史經典鉅作《霸王別姬》12月14日在台灣推出「25周年數位修復版」重返大銀幕後，好評口碑席捲全台，上映10天全台票房已接近700萬台幣，持續飆升中，刷新數位修復片在台票房記錄！

《霸王別姬》在戲院場次幾乎場場爆滿、一票難求，連跑5家買不到票的影迷們紛紛上網跪哭求加場！如今許多戲院緊急加開場次，終於讓影迷一償宿願，能夠在張國榮逝世15周年的今年重溫、朝聖《霸王別姬》，欣賞「哥哥」風采，也不枉大家辛苦搶票了！

▲▼《霸王別姬》張國榮。（圖／甲上提供）

▲▼《霸王別姬》全台近700萬票房，刷新數位修復片在台票房記錄。（圖／甲上提供）

▲▼《霸王別姬》張國榮。（圖／甲上提供）

近年經典電影紛紛以數位修復版本再次重返大銀幕，影迷依舊熱度不減，如曾獲奧斯卡最佳外語片的《新天堂樂園》、楊德昌的經典之作《牯嶺街少年殺人事件》、日本大導岩井俊二的《情書》都有不錯票房成績。

此次《霸王別姬》25周年數位修復版截至上映第10天，全台票房已近700萬台幣，超強口碑終於刷新修復版電影在台上映的票房紀錄。

許多網友看完電影後紛紛留言表示：「永遠的傳奇！」、「看幾次還是一樣感動。」、「後勁超強的電影！」、「這部電影從沒被遺忘過。」年輕影迷雖不熟悉「哥哥」張國榮，但進戲院後也忍不住被「哥哥」精湛的演技感動到眼眶泛淚，一秒變「榮迷」。

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霸王別姬, 張國榮, 張豐毅, 鞏俐, 陳凱歌, 葛優, 徐楓

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