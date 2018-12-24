ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

文青女神思維夠特別！連俞涵送爸生日禮物「超有仙氣」

記者林映妤／台北報導

公視紀錄片《農村的遠見》邀請連俞涵錄製推薦影音、撰文，她將其中一集當作生日禮物送給剛好在聖誕節12月25日生的連爸爸，相信愛種菜的連爸爸，「吸收日本自然農法的經驗，轉化成自己的經驗，就會找到適合土壤的栽種方式！」

連俞涵看完「日本MOA岡田茂吉協會 自然農法」這集，深感自然農法就是一種「減法」，適地適種，農作物就能長得很好，與人類以往慣用的加法思維全然不同，強調的是回歸土壤、植物的本質，人先去理解大自然，再以大自然的思維去栽種。她也把這集當作生日禮物送給老爸，文青女神的思維果然仙氣十足。

▲▼公視紀錄片《農村的遠見》連俞涵推薦。（圖／公視提供）

▲連俞涵推薦公視紀錄片《農村的遠見》，還當生日禮物送爸爸。（圖／公視提供）

喜歡大自然的連俞涵，看到紀錄片中，果農石綿敏久保存著自然、有機、慣行等三農法種植出來的三個奇異果，在常溫下保存10年後，慣行農法種出來的奇異果已經腐爛成汁，自然農法的竟能保存完整，讓她十分驚訝，「這一比較，就充分說明自然農法是一種回歸植物本質、展現植物生命力的栽種方式！吃下肚也令人安心！」

「自己不敢吃的東西就不拿去賣！」看完《農村的遠見》，連俞涵最想推薦在山上種菜的連爸爸來看，連爸爸與連媽媽以自己的方式種菜，希望父母可以跟進、發展出自己的種菜方式，如同愛作菜的人看了烹飪節目，吸收廚師的作法精進自己的廚藝。

連俞涵自己養盆栽，最愛種香草植物，像薰衣草、迷迭香，「他們是很會表達自己！很直白的植物」。香草看似嬌貴，只要撐過他們最脆弱的時期，強壯後也不易死。有時工作忙到少澆水，他們一副無精打采，好像快要渴死了，但是，「水一澆，就會聽到他們喝水的聲音！而且很大聲欸！用手機做縮時攝影，他們的葉子立刻他們又翹了起來，好像說我喝飽了！開心了，立刻散發香氣！」

▲▼公視紀錄片《農村的遠見》連俞涵推薦。（圖／公視提供）

▲連俞涵從《農村的遠見》學習各種農法。（圖／公視提供）

生活上，連俞涵也隨時提醒自己「減法」過生活，珍惜已經擁有的東西，尋求再利用。像她就會善用外婆的東西，只要搭配得宜，老東西都可以搭配出新的樣貌！連現在工作需準備的衣服，也秉持此理念，新的東西出來，思考舊東西可以如何搭配，生活不會只有加法，也要有減法，她說：「不能無限膨脹，讓慾望無窮無盡。而是回頭整理自己的東西，有什麼可以結合在一起！」

《農村的遠見》為導演劉嵩與總策劃林盛豐博士十年磨一劍作品，以4K高水準影像製作，經由人與土地的故事，帶領觀眾走出城市，深入世界各地的農村典範，期待開啟國人對農村的想像與視野，第一季共播出5集，每週二晚上10點於公視播出。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

全聯廣告爆紅！男星被小護士認出私訊：我剛扶著你頭～

文青妹子這樣追！《去X的世界末日》阿宅一招戰勝校園天菜

好萊塢淫魔逃過一劫！地檢署「不起訴原因」令人憤怒

就是躲不過恐怖挾持！影帝22年後遇上「同一案件」：這是我的命運

獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

10年沒復發就痊癒　第7年罕病發作…她崩潰：像判無期徒刑

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

《邊境奇譚》預告只有全片3%的震撼：結局無人能猜到！

《比悲傷》破2億！公布劉以豪版MV　粉絲「敲破碗」終等到：聽一次哭一次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

楊小黎曬20年舊照驚見「港台16男神」　網友流口水指認：好多真愛！

宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

李準基陶醉新加坡泳池夜景！IU冷靜回一句話網友全笑噴

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

大頭佛揭密「生子真相」！　罕見放閃暴牙B公主抱甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

農村的遠見, 連俞涵

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 5歲Jasper戴眼鏡了！　「透明粗框」遮住半張小臉
  2. Romeo正面入鏡！同步周杰倫「傲嬌嘟嘴」　網驚：父子一模一樣
  3. 五月天阿信「一句話平安夜撩妹」　2.5萬粉絲融化了❤️
  4. 老闆：跟它說聲謝謝吧！　哈佛學霸歌手田心蕾一秒爆哭
  5. 艾成暴瘦30公斤！　玩樂團6年..團員起衝突臨解散危機
  6. 文青女神思維夠特別！連俞涵送爸生日禮物「超有仙氣」
  7. Karencici《傻眼了》唱戀愛態度！　前衛洗腦歌1週50萬點閱
  8. 楊冪離婚「4歲女兒留給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！
  9. 吳宗憲兒1月開演唱會！　揪她助陣扛票房：壓力很大
  10. 「星光幫」男星激動落淚：第一屆感情是真的很好！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366