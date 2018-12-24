文青女神思維夠特別！連俞涵送爸生日禮物「超有仙氣」

記者林映妤／台北報導

公視紀錄片《農村的遠見》邀請連俞涵錄製推薦影音、撰文，她將其中一集當作生日禮物送給剛好在聖誕節12月25日生的連爸爸，相信愛種菜的連爸爸，「吸收日本自然農法的經驗，轉化成自己的經驗，就會找到適合土壤的栽種方式！」

連俞涵看完「日本MOA岡田茂吉協會 自然農法」這集，深感自然農法就是一種「減法」，適地適種，農作物就能長得很好，與人類以往慣用的加法思維全然不同，強調的是回歸土壤、植物的本質，人先去理解大自然，再以大自然的思維去栽種。她也把這集當作生日禮物送給老爸，文青女神的思維果然仙氣十足。

▲連俞涵推薦公視紀錄片《農村的遠見》，還當生日禮物送爸爸。（圖／公視提供）

喜歡大自然的連俞涵，看到紀錄片中，果農石綿敏久保存著自然、有機、慣行等三農法種植出來的三個奇異果，在常溫下保存10年後，慣行農法種出來的奇異果已經腐爛成汁，自然農法的竟能保存完整，讓她十分驚訝，「這一比較，就充分說明自然農法是一種回歸植物本質、展現植物生命力的栽種方式！吃下肚也令人安心！」

「自己不敢吃的東西就不拿去賣！」看完《農村的遠見》，連俞涵最想推薦在山上種菜的連爸爸來看，連爸爸與連媽媽以自己的方式種菜，希望父母可以跟進、發展出自己的種菜方式，如同愛作菜的人看了烹飪節目，吸收廚師的作法精進自己的廚藝。

連俞涵自己養盆栽，最愛種香草植物，像薰衣草、迷迭香，「他們是很會表達自己！很直白的植物」。香草看似嬌貴，只要撐過他們最脆弱的時期，強壯後也不易死。有時工作忙到少澆水，他們一副無精打采，好像快要渴死了，但是，「水一澆，就會聽到他們喝水的聲音！而且很大聲欸！用手機做縮時攝影，他們的葉子立刻他們又翹了起來，好像說我喝飽了！開心了，立刻散發香氣！」

▲連俞涵從《農村的遠見》學習各種農法。（圖／公視提供）

生活上，連俞涵也隨時提醒自己「減法」過生活，珍惜已經擁有的東西，尋求再利用。像她就會善用外婆的東西，只要搭配得宜，老東西都可以搭配出新的樣貌！連現在工作需準備的衣服，也秉持此理念，新的東西出來，思考舊東西可以如何搭配，生活不會只有加法，也要有減法，她說：「不能無限膨脹，讓慾望無窮無盡。而是回頭整理自己的東西，有什麼可以結合在一起！」

《農村的遠見》為導演劉嵩與總策劃林盛豐博士十年磨一劍作品，以4K高水準影像製作，經由人與土地的故事，帶領觀眾走出城市，深入世界各地的農村典範，期待開啟國人對農村的想像與視野，第一季共播出5集，每週二晚上10點於公視播出。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2