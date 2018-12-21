ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看

▲伊能靜逛街「真實素顏」憔悴現形！　老態臉驚呆網…她高EQ回擊。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜大方回應整形傳聞。（圖／翻攝自伊能靜微博）

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人伊能靜跟大陸演員秦昊結婚後，生下一個女兒「小米粒」，現在已是個幸福人妻、人母的她，卻常因外貌、整型等爭議遭受攻擊，日前特地發文澄清，還將文章轉換成簡體字方便大陸網友觀看，沒想到又再被戰「錯別字很多」，讓她無奈直言：「你無知不是我的問題。」

伊能靜簡體字被糾錯。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲▼伊能靜將文章轉成簡體字，意外引起論戰。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜簡體字被糾錯。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜日前大方回應整形傳聞，「最近好多人說我整了，某種意義上，是變相讚美我變漂亮了。」也大方分享變美的2個秘訣，除了戴牙套之外，飲食上有調整也改變髮型，為了方便大陸網友觀看，她特地將這篇發文轉換成簡體字，結果又意外引起另一波戰火，有網友直說她「錯別字很多」，即使她解釋用軟體將繁體字轉成簡體字，難免有誤，仍遭質疑「瀏海不是這樣寫」。

▲伊能靜逛街「真實素顏」憔悴現形！　老態臉驚呆網…她高EQ回擊。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜直言希望酸民自重。（圖／翻攝自伊能靜微博）

隨後伊能靜再度發文，這次她直接用繁體字發文，直言希望網友自重，「簡單說一次，帶著惡意的留言全部拉黑，新浪新規定拉黑就禁言三天，這挺好的正可以反省你的教養，以前還給黑子解釋解釋，現在沒閒功夫。過分的找律師，現在藝人維權都是常態了，而且沒輸過。」文末也強調，「台灣就是寫瀏海，你無知不是我的問題。」

國中被踹頭...20年後他當街攔老師 怒賞「連環巴掌」：記得我嗎？

推薦閱讀

韓國婆婆要老公回美國！　崔佩儀哭著下跪：我愛Sam

林志玲16年前匆促留話「改變他一生」！　暖男主播：老師謝謝妳

吳奇隆要當爸了！　劉詩詩挺5月孕肚現身「害喜還是很美」

Wanna One一年半狂賺24億！　姜丹尼爾、金在奐「收入曝光」網羨慕

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」！　影片曝光...身高差超萌

3句話認清渣男！　曖昧對象講這句...她「瞬間冷掉」：有多遠離多遠

蔡依林宣布當《偶練2》導師！　另一新人是韓超紅男團成員

太妍親妹飆唱IU、TWICE歌！　清亮高音根本神基因

1000元看清閨蜜！　《黑澀會》玉兔拿鐵證質問「反被羞辱」

Tony基因太強！　隋棠3胎擺一起「認不出來」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

伊能靜, 秦昊, 繁體字

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」
  2. 鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了
  3. 鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難
  4. 孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門
  5. 60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰
  6. 新版《神鬼奇航》真的沒有強尼戴普！　迪士尼首度證實
  7. 王仁甫12歲女兒「越大越美」！　完全遺傳季芹鉛筆腿
  8. 在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看
  9. 玖壹壹上街頭搏感情！快來捕獲「RUN新聞」耶誕交換禮物
  10. 「暮光女」克莉絲汀史都華又換新女友？　被爆分手維密天使

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366