在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看

▲伊能靜大方回應整形傳聞。（圖／翻攝自伊能靜微博）



記者楊蕎綺／綜合報導

藝人伊能靜跟大陸演員秦昊結婚後，生下一個女兒「小米粒」，現在已是個幸福人妻、人母的她，卻常因外貌、整型等爭議遭受攻擊，日前特地發文澄清，還將文章轉換成簡體字方便大陸網友觀看，沒想到又再被戰「錯別字很多」，讓她無奈直言：「你無知不是我的問題。」

▲▼伊能靜將文章轉成簡體字，意外引起論戰。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜日前大方回應整形傳聞，「最近好多人說我整了，某種意義上，是變相讚美我變漂亮了。」也大方分享變美的2個秘訣，除了戴牙套之外，飲食上有調整也改變髮型，為了方便大陸網友觀看，她特地將這篇發文轉換成簡體字，結果又意外引起另一波戰火，有網友直說她「錯別字很多」，即使她解釋用軟體將繁體字轉成簡體字，難免有誤，仍遭質疑「瀏海不是這樣寫」。

▲伊能靜直言希望酸民自重。（圖／翻攝自伊能靜微博）

隨後伊能靜再度發文，這次她直接用繁體字發文，直言希望網友自重，「簡單說一次，帶著惡意的留言全部拉黑，新浪新規定拉黑就禁言三天，這挺好的正可以反省你的教養，以前還給黑子解釋解釋，現在沒閒功夫。過分的找律師，現在藝人維權都是常態了，而且沒輸過。」文末也強調，「台灣就是寫瀏海，你無知不是我的問題。」