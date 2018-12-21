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夜訪鄭成功陰廟「被帶走」繞圈！　大馬客來台失魂下山

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲廟宇示意圖，與文中寺廟無關。（示意圖／記者張一中攝）

 記者楊蕎綺／綜合報導

許多外國觀光客來到台灣旅遊，會指定到台灣電影或電視劇中出現的地點，藝人Gino就曾遇過國外友人看了電影《紅衣小女孩》之後，說要去台中大坑「卡多里樂園」參觀，不過距離太遙遠，最後改去位於台北市山上的鄭成功廟，沒想到還真的碰到難以解釋的事件。

Gino帶朋友去鄭成功廟。（圖／翻攝自Youtube／ 2分之一強）

▲▼Gino帶友人參觀陰廟，卻發生難以解釋的事件。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

Gino帶朋友去鄭成功廟。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

友人堅持要「夜訪陰廟」，說難得來到台灣一定要「有點收獲」才回去，Gino雖然有點毛，還是答應開車陪同前往，只是又另外約了一群人，人多一點好壯膽，他和朋友率先抵達，心想要等所有人都到齊再上山進廟，但人陸續到了之後，說要參觀的外國友人卻不見了，正想找人時，看到友人從山坡上走下來，他大聲說：「不是叫你等大家到齊再進去嗎！」沒想到對方回：「你怎麼這麼快就下來了？」

Gino帶朋友去鄭成功廟。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

▲▼友人獨自上山坡進廟，卻說是Gino帶著他參觀。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

Gino帶朋友去鄭成功廟。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

Gino聽到嚇傻直說：「什麼這麼快下來，我根本沒上去啊！」沒想到友人一臉狐疑地說：「剛剛是你帶我進去的啊。」還說被帶著繞了一圈，那個以為是Gino的人甚至熱心介紹，但後來突然就不見了，他沒辦法只好自己走下來，離奇事件讓現場來賓聽了也寒毛直豎。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

GINO, 鄭成功廟, 外雙溪

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