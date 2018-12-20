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林志玲16年前匆促留話「改變他一生」！　暖男主播：老師謝謝妳

記者楊蕎綺／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，不只是外型亮麗，在華岡藝校任教期間，對待學生更是用心至誠，主播饒祥以曾是她的學生，16年前她苦口婆心要學生完成學業，甚至在趕工作途中都還用電話萬般叮囑，一番話改變饒祥以的人生道路，19日出席活動時師生驚喜重逢，饒祥以感激直說她是「一輩子的恩師」。

▲▼林志玲愛的分享嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲曾在華岡藝校任教。（圖／記者李毓康攝）

饒祥以20日在臉書上透露，他從華岡藝校畢業後，原本並不打算升學，想直接進演藝圈衝刺，但林志玲當時苦勸：「演藝圈畢業後再進也不遲，至少要完成教育！」他聽話準備重考，但幾度艱辛想放棄，沒想到林志玲親自打電話給他，「祥以！我現在很忙、趕著飛去香港工作，但是我要告訴你！堅持！要考上大學！知道嗎、不准放棄！我再忙都要告訴你、一定要完成學業、不可以中途而廢。」

林志玲16年前要饒祥以完成大學學業。（圖／翻攝自饒祥以臉書）

▲▼林志玲和過去的學生饒祥以在活動上重逢。（圖／翻攝自饒祥以臉書）

林志玲16年前要饒祥以完成大學學業。（圖／翻攝自饒祥以臉書）

林志玲的一番話讓饒祥以得以堅持，隔一年饒祥以成功考上文化大學新聞系，從此開始新聞事業，從年代新聞主播，到大陸鳳凰衛視駐美記者，踏上了完全不一樣的人生道路。轉眼高中畢業已16年，在我人生徬徨或遇到難關疑問的時候，我們老師總是會回答學生百般刁鑽的問題，我的老師－林志玲。」

林志玲16年前要饒祥以完成大學學業。（圖／翻攝自饒祥以臉書）

▲林志玲在桌曆上留話給饒祥以。（圖／翻攝自饒祥以臉書）

19日師生再重逢，林志玲桌曆上留話給饒祥以：「以人為本、不忘初心，活在當下、為善最樂。」饒祥以感動地說，是林志玲教會他在人生路上走正途，「我還在繼續實踐，老師謝謝妳。…我，很幸運，一輩子的恩師！」

▼影片取自饒祥以臉書，如遭刪除請見諒。

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林志玲, 饒祥以, 主播

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