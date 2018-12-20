Tony基因太強！　隋棠3胎擺一起「認不出來」

記者楊蕎綺／綜合報導

隋棠18日宣佈生下第三胎兒子Olie，老三重量3700公克，兒子Olie雖然正面沒有曝光，但手長腳長，遺傳到父母的好基因，今她在臉書上公開三兒子側面照，也附上大兒子Max、女兒Lucy的側臉，結果三兄妹看起來根本就像三胞胎，她也笑說這是「隨堂測驗」，邀請大家一起「尋找奧里」。

▲隋棠18日宣布生下第三胎奧里。（圖／翻攝自隋棠臉書）



▲隋棠將三子女照片擺在一起，三兄妹長相神似。（圖／翻攝自隋棠臉書）



隋棠20日在臉書上公開三兒子奧里的側面照，同時附上大兒子Max和女兒Lucy嬰兒時期的照片，結果三胎側面看起來相似度高達99%，高挺的鼻樑、單眼皮眼睛加上微微笑的表情，三人宛如三胞胎，她笑說這是「隨堂測驗」，要網友一起找找小兒子是哪位，網友紛紛留言：「你確定這有奧里嗎？這根本都是Tony哥嘛！」、「側臉完全一摸摸一樣樣耶！神複製。」

▲▼Max和Lucy嬰兒時期都被說跟爸爸Tony長得「根本一樣」。（圖／翻攝自隋棠臉書）



隋棠18日透過臉書報喜：「生個小孩老是像瘋婆...」，她人都還躺在產床上，雖然頭髮凌亂，但素顏的她氣色紅潤，雙頰微微泛紅，一點憔悴感都看不出來，兒子Olie雖然正面沒有曝光，但手長腳長，遺傳到父母的好基因，她還寫道：「沒有美美生的運，沒有最痛只有更痛，怎麼寶寶一個比一個大又壯，原來最壯的是我真是老當益壯！」