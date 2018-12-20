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蔡依林宣布當《偶練2》導師！　另一新人是韓超紅男團成員

記者楊蕎綺／綜合報導

大陸選秀綜藝《偶像練習生》準備推出第2季，並宣布改名《青春有你》，經過一段休息時間，其官方微博20日驚喜公開，天后蔡依林及韓團SEVENTEEN成員The 8（徐明浩）將在節目中擔任「舞蹈導師」，在釋出的預告片中，她對著鏡頭甜笑宣布：「我要來囉！」讓粉絲相當興奮。

蔡依林、徐明浩擔任《偶像練習生2》導師。（圖／翻攝自《愛奇藝》）

▲蔡依林開心宣布即將擔任《青春有你》舞蹈導師。（圖／翻攝自《愛奇藝》）

蔡依林出道以來鮮少參與固定綜藝節目，近日除了宣布將發行睽違4年的新專輯，20日也確定擔任《青春有你》舞蹈導師，這將是她首次擔任節目導師，在公開的預告片中，她對著鏡頭甜甜笑說：「嗨大家好，我是蔡依林…我是舞蹈導師，《怪美的》，我要來囉！」

蔡依林、徐明浩擔任《偶像練習生2》導師。（圖／翻攝自《青春有你》微博）

▲《青春有你》官方宣布SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、蔡依林將擔任導師。（圖／翻攝自微博）

事實上，日前就有節目導師名單流出，原班底張藝興、李榮浩、歐陽靖將續留，並加入新血蔡依林。除了導師之外，100位參賽者名單也已公開，光是韓團偶像就有好幾位，包括曾是韓團Cross Gene成員、去年參加《The Unit》被淘汰的Capser，以及目前仍以UNIQ活動中的李汶翰、曾是韓團SEVENTEEN預備成員的姚明明。

▲《偶練2》100人名單正式公開。（圖／翻攝自黃宏軒臉書、李宗霖微博）

▲黃宏軒和李宗霖都在台灣參演過不少戲劇作品。（圖／翻攝自黃宏軒臉書、李宗霖微博）

另外學員名單上也有幾位來自台灣的藝人，包括曾演出《飛魚高校生》、《稍息立正我愛你》的黃宏軒，以及出演過《必娶女人》、《一千個晚安》的李宗霖。節目將在2019年1月18日開播。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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蔡依林, 偶像練習生, 導師

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