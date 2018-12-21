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雞排妹裸胸道歉　左邊露「粉紅暈」引暴動！

記者楊蕎綺／綜合報導

女星雞排妹（鄭家純）日前推出寫真集，原定月中可以出貨，但出版社因沒有大量出貨經驗，導致出貨日期延宕，她透過社群平台向粉絲道歉，也坦承已經為此發過脾氣，只希望粉絲包涵，隨文附上寫真集封面照，躺在浴缸裡的模樣相當性感，不過胸部左半邊疑似出現「粉紅暈」，讓網友驚訝直問：「是露點了嗎？」

雞排妹為寫真集道歉。（圖／翻攝自雞排妹IG）

▲雞排妹PO出寫真書封面，左胸疑似出現粉紅乳暈。（圖／翻攝自雞排妹IG）

雞排妹18日在Instagram上為寫真集延宕出貨道歉，「這麼吐血的事情，照片本人昨晚才知道。追問原因後我得內傷，發完脾氣還是得面對，請各位多多包容。萬分抱歉。」隨文附上寫真集封面照片，照片中她躺在浴缸中，披肩大方敞開，巧妙用馬尾遮點，不過左半邊胸部疑似露出粉紅乳暈，有網友直接問：「是露點嗎？」她也淡定回應：「當然不是。」

▲▼雞排妹泰國寫真集發表記者會-鄭家純。（圖／記者黃克翔攝）

▲雞排妹出席寫真書發表會時，身形十分纖瘦。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，雞排妹日前出席寫真書發表會時，就坦言除非是「得絕症」，否則不會推出露點寫真，為了這本新寫真書，她體態看起來比過去纖瘦許多，體重粗估在48公斤以下，她坦承以自己的狀態來說，減肥並不容易，「因為我體脂不低，代謝率也很低，吃沙拉、少吃澱粉，然後岩盤浴促進代謝。」

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雞排妹, 鄭家純, 寫真書

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