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蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人經常會透過臉書或Instagram等社群平台，和粉絲拉近距離，不過蕭敬騰IG的發文卻意外引起粉絲不滿，有網友認為由經紀公司發文的頻率太高，要求他「自己PO文」，沒想到老蕭本人親自回覆：「看了心理很不舒服……。」坦言為了經營社群浪費很多時間，「這些平台讓我失去自己。」

蕭敬騰回覆粉絲不想玩IG了。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲蕭敬騰坦承覺得經營社群平台讓他「失去自己」。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

蕭敬騰本人深夜在Instagram上留言回覆網友：「不針對任何人，純粹是我到底該怎麼做？公司的出發點永遠是好的，沒有說換誰做 一個平台就一定能成功。我也理解大家反感的是什麼，有時我自己也不喜歡看到自己的平台老是一些無聊的廣告。嚴格來說我根本不愛這些東西，都是為了大家，我在這裡面被打擊得很深很深，我在這裡也浪費了很多很多時間，這些平台讓我失去自己，我真的不想玩了，真的。」

蕭敬騰回覆粉絲不想玩IG了。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲▼蕭敬騰其實出道以來，一直都不是很想開設社群帳號，擔心自己無法好好經營。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

蕭敬騰回覆粉絲不想玩IG了。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

蕭敬騰的回覆讓許多粉絲相當緊張，不過他最後強調，並不是因為粉絲抗議都是公司發文，才會有這般反應，「而是10年前我入行時，我就說過我不想開這些（社群）平台，我自己知道我不會、我沒天份，我不想…。」

▲▼蕭敬騰。（圖／華納音樂提供）

▲蕭敬騰近日在美加地區巡迴演出，苦於克服時差。（圖／華納音樂提供）

事實上蕭敬騰近日在美加地區展開巡迴演唱會，不愛坐飛機的他不僅要長途飛行，離家14天還要克服時差問題，從溫哥華、多倫多、大西洋城一直到洛杉磯，4場演出要調3個地區的時差，讓他很愧疚：「我都弄不清自己在哪、唱了什麼，覺得對觀眾是不公平的。」身心都倍感壓力。

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