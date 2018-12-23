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楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

記者林奕如／綜合報導

楊冪22日宣佈和劉愷威離婚，嚇傻網友讓微博大當機。事實上，她2011年和劉愷威合作《如意》假戲真做，之後愈愛愈大方，2014年在峇里島舉辦婚禮，同年產下女兒小糯米，她身份是人妻也是一個孩子的媽，但在演藝事業表現不減，曾透露自己變成職業婦女的觀念：「家庭不應該成為妳的束縛。」

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▲▼劉愷威生日，楊冪慶生文缺席。（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威楊冪宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

楊冪2011年以穿越劇《宮》大紅，2014年和劉愷威甜蜜完婚，婚後在演藝事業上更亮眼，近幾年主演《三生三世十里桃花》、《扶搖》，更成為流量女王，幾乎是收視率保證。她本身自立工作室，是嘉行傳媒老闆，旗下擁有迪麗熱巴、張彬彬等藝人，十分有生意頭腦。

楊冪。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲楊冪是大陸流量女王。（圖／翻攝自楊冪微博）

為人妻、為人母身份，不影響楊冪在工作上表現，上節目時曾被主持人詢問：「有些女星生孩子後，拍戲動力就不足了。」楊冪笑回應：「大家可能覺得我一直非常忙，其實不是的，我讓你們看到我在工作是動力滿滿，但是我回家的時候，我不會發微博，我回家了，今天陪孩子，可能我不會讓你們完全看到，但是我是有很多時間都在家裡的。」

楊冪、劉愷威峇里島大婚全紀錄 。（圖／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威2014年在峇里島大婚 。（圖／新浪娛樂）

「我一直是覺得這樣，家庭不應該是成為妳的束縛，它可以給你歸屬感，應該是給你動力，讓妳做更好的自己。」楊冪一番話說出職業婦女的心聲。她雖然事業忙，但一有時間陪女兒，為了參加女兒2歲生日，大陸坐飛機快閃香港8小時；2017年過年時初二飛香港，陪女兒玩具區挑禮物，但3天後因為工作返大陸拍戲，當空中飛人十分忙碌。

▲楊冪：家庭不應該成為你的束縛。（圖／翻攝秒拍）

▲楊冪：家庭不應該成為你的束縛。（圖／翻攝秒拍）

但也因為工作忙碌，楊冪和劉愷威結婚5年，一直不斷傳出婚變，今年10月劉愷威生日她沒有發文祝福，就引起網友猜測，21日網友爆料楊冪和劉愷威即將官宣離婚，某媒體求證楊冪工作室，工作人員無奈表示：「沒有，這種傳言好無聊。」21日下午楊冪在三亞出席活動，從現場影片來看，心情不錯，但24小時之後神反轉，經紀公司證實兩人已經離婚。

劉愷威、楊冪恩愛瞬間。（圖／新浪娛樂、取自網路）

▲劉愷威和楊冪情纏7年。（圖／翻攝如意微博）

楊冪劉愷威情纏7年

2011年5月：兩人在《如意》飾演情侶並日久生情。
2012年1月：兩人被拍到一起出入北京某公寓。劉愷威連發兩條微博公布戀情，楊冪也甜蜜回應。
2013年11月13日：兩人曬出婚戒照，並宣佈婚期。
2014年1月8日：公開戀情兩周年紀念日，兩人在峇里島舉辦婚禮。
2014年6月1日：楊冪在香港產下女兒小糯米，劉愷威親手剪臍帶。
2015年開始離婚傳言不斷。
2015年11月18日：楊冪發文否認婚變：「我們很好，謝謝關心，別鬧啦！」劉愷威轉發並回應：「那些可笑的傳言就別信了，好著呢！」
2016年11月9日：劉愷威被曝半夜敲同劇女星王鷗房門，一起看「夜光劇本」。楊冪出席活動回應：「我相信愷威、無論如何我都相信他。」
2018年9月15日：有白富美千金po出和劉愷威合照，並回應網友「楊冪是前妻已離婚2年。」
2018年12月21日：網友爆料兩人要官宣離婚，工作人員無奈：「沒有，這種傳言好無聊。」
2018年12月22日：官宣離婚，「今年簽署協議，和平分手，離婚是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇，未來將以親人的身份共同照顧撫養孩子，以朋友身份真誠地祝福彼此的未來。」

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楊冪, 劉愷威, 小糯米

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