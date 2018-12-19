張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

記者林奕如／台北報導

張鈞甯《如懿傳》飾演海蘭聲勢看漲，劇中和如懿（周迅 飾）變成好姐妹一生交心，甚至還有人說戲份是男二。張鈞甯曾在電視節目中談到最欣賞演員就是周迅，問到為什麼喜歡周迅，「她是個有靈魂的演員。」

▲劇中如懿、海蘭在后宮相互扶持。（圖／衛視中文台提供）

張鈞甯在前面集數楚楚可憐，因被懷疑偷紅蘿炭而被嬪妃們在降雪冬夜欺負昏厥過去，如懿（周迅 飾）聽聞火速趕去營救，「懿蘭CP」情誼就是這樣結下不滅情誼。張鈞甯分享第一次和周迅見面，是在演員們一起聚會吃飯場合，那天大家聊得相當開心，飯局結束大家還不想散，就開始點起蠟燭放音樂繼續聊，聊著聊著周迅就拉起張鈞甯的手對著導演說：「這就是如懿跟海蘭啊 ！」初次見面印象覺得周迅個型直爽沒架子。

還有一場戲讓張鈞甯印象特別深刻，這場戲是貼身侍女阿箬賣主求榮，咬出如懿就是陷害嬪妃讓龍胎不保的人，這場戲光是對詞時，周迅已經相當入戲渾身開始發抖，完全進入角色中，張鈞甯看到她如此敬業相當感動。





▲《如懿傳》乾隆和如懿帝后夫妻感情。（圖／衛視中文台提供）

飾演皇上霍建華，在拍戲空檔張鈞甯會拿著零食過去問問要不要吃，霍建華一開始還客氣地回說不用，但過了2、3分鐘後回過頭問：「妳剛剛拿的是什麼餅？」一場戲結束後又會過來拿一二片吃，再拍一場戲休息就乾脆整包拿著吃，最後甚至吃光光。看到女演員們嘰嘰喳喳地湊在一起聊天吃東西，霍建華都在遠遠地躲到一旁去，但沒一會則好奇地湊過來問：「妳們在聊甚麼？」覺得他是個害羞又可愛的人。