ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

記者林奕如／台北報導

張鈞甯《如懿傳》飾演海蘭聲勢看漲，劇中和如懿（周迅 飾）變成好姐妹一生交心，甚至還有人說戲份是男二。張鈞甯曾在電視節目中談到最欣賞演員就是周迅，問到為什麼喜歡周迅，「她是個有靈魂的演員。」

▲如懿(周迅)海蘭(張鈞甯)在后宮相互扶持才撐過種種難關 。（圖／衛視中文台提供）

▲劇中如懿、海蘭在后宮相互扶持。（圖／衛視中文台提供）

張鈞甯在前面集數楚楚可憐，因被懷疑偷紅蘿炭而被嬪妃們在降雪冬夜欺負昏厥過去，如懿（周迅 飾）聽聞火速趕去營救，「懿蘭CP」情誼就是這樣結下不滅情誼。張鈞甯分享第一次和周迅見面，是在演員們一起聚會吃飯場合，那天大家聊得相當開心，飯局結束大家還不想散，就開始點起蠟燭放音樂繼續聊，聊著聊著周迅就拉起張鈞甯的手對著導演說：「這就是如懿跟海蘭啊 ！」初次見面印象覺得周迅個型直爽沒架子。

還有一場戲讓張鈞甯印象特別深刻，這場戲是貼身侍女阿箬賣主求榮，咬出如懿就是陷害嬪妃讓龍胎不保的人，這場戲光是對詞時，周迅已經相當入戲渾身開始發抖，完全進入角色中，張鈞甯看到她如此敬業相當感動。

▲如懿(周迅)海蘭(張鈞甯)在后宮相互扶持才撐過種種難關 。（圖／衛視中文台提供）

▲《如懿傳》乾隆和如懿帝后夫妻感情。（圖／衛視中文台提供）

飾演皇上霍建華，在拍戲空檔張鈞甯會拿著零食過去問問要不要吃，霍建華一開始還客氣地回說不用，但過了2、3分鐘後回過頭問：「妳剛剛拿的是什麼餅？」一場戲結束後又會過來拿一二片吃，再拍一場戲休息就乾脆整包拿著吃，最後甚至吃光光。看到女演員們嘰嘰喳喳地湊在一起聊天吃東西，霍建華都在遠遠地躲到一旁去，但沒一會則好奇地湊過來問：「妳們在聊甚麼？」覺得他是個害羞又可愛的人。

8歲對老婆一見鍾情！　《水行俠》傑森摩莫亞18年後追到偶像

推薦閱讀

楊謹華曬婚戒：我是陳太太！燦笑甜捧老公臉「糾纏一輩子」

超猛！隋棠無痛自然產「3700公克壯老三」　吃奶擠出來「臉紅紅」　

孫安佐崇拜館長求點評　狄鶯好友陳美鳳勸：剛好就好

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

《通靈2》殺青現場照曝光　郭書瑤：謝謝讓雅真重生！

楊謹華曬婚戒：我是陳太太！燦笑甜捧老公臉「糾纏一輩子」

我的願望是「完成妹妹願望」！小男孩卡片讓何潤東心酸

安心亞憾沒讀大學！補教名師呂捷：不要怕被人瞧不起

邵雨薇湖水綠紗裙飄仙氣！演小龍女膽大「馴老鷹」

父母不見了...13歲男孩住尼泊爾深山！張鈞甯暖心「我當你媽媽」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張鈞甯, 如懿傳, 如懿, 霍建華, 周迅, 海蘭, 董潔, 李純, 經超, 辛芷蕾, 童瑤, 胡可, 永琪, 令妃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟
  2. 斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光
  3. 半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！
  4. 布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃
  5. 《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人
  6. 雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲
  7. 《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍
  8. 痛毆女友！蔣勁夫爆被日警二度逮捕　「接受最長20天調查」
  9. 《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？
  10. 張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366