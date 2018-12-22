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楊冪早被爆離婚了！年拍3部戲被酸民轟「放生小糯米」

記者林奕如／綜合報導

劉愷威比楊冪大12歲，二人無懼年齡差距，合作電視劇《如意》相識，交往2年就決定結婚。小倆口2014年1月於香港登記結婚，同年6月生下女兒「小糯米」。不過結婚4年多來，兩人各忙工作，聚少離多，楊冪年拍至少3部戲，事業心強，甚至曾被網友轟「放生小糯米」，離婚似乎早有預兆。

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▲楊冪和劉愷威因合作電視劇《如意》相識，秘密相戀了好一陣子最後被狗仔拍到戀情因而曝光，談了2年穩定戀愛後他們在2014年奉子成婚，同年生下女兒小糯米，一家3口感情甜蜜幸福。（圖／翻攝自楊冪、劉愷威微博）

 ▲楊冪和劉愷威因合作電視劇《如意》相識。（圖／翻攝自楊冪、劉愷威微博）

楊冪近年來作品不斷，雖然結婚後，但作品產量不減，2017年演出《三生三世十里桃花》更讓人氣衝到高峰，2018年還有《談判官》、《扶搖》等流量大戲，她自己本身也是老闆，成立公司嘉行傳媒，旗下擁有迪麗熱巴等藝人，頗有生意頭腦。

楊冪為了小糯米的開學面試，當天來回香港。（圖／取自楊冪微博）

 ▲楊冪婚後依舊忙事業，和老公聚少離多。（圖／翻攝自楊冪微博）

楊冪忙於工作，女兒小糯米定居香港，鮮少時間母女同框，加上和老公劉愷威少互動，因此離婚傳言不斷，但她曾表示，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分，所以我不會每次回家就發微博告訴大家，我回家了」，同時也展現強勢保護家人的一面，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

▲▼楊冪、劉愷威婚後育有女兒小糯米。（圖／CFP）

▲楊冪、劉愷威婚後育有女兒小糯米。（圖／CFP）

劉愷威2018年7月時曾被問到楊冪是否因為工作很忙，很少回香港看女兒，當時他幫忙緩頰：「她也是一有空就會回香港看女兒。」事實上，劉愷威和楊冪因為聚少離多，網路上N次傳言離婚，今年9月有位白富美千金曬出和劉愷威合照，有網友在照片下留言，「劉愷威的老婆那才是大美女啊，要顏有顏要身材有身材，而且還是當紅女星。」卻得到千金回覆「前妻好吧，都離婚兩年了。」讓網友超級詫異。但事後劉愷威表示，「並不認識這位女士，照片只是禮貌配合而已。」不清楚對方為什麼要說這麼不負責任的話

如今楊冪經紀公司「嘉行傳媒」22日晚間發表聲明，「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」楊冪、劉愷威今後不再以夫妻關係共同生活，但今後將以親人的身分共同照顧撫養孩子，以朋友身分真誠地祝福彼此的未來。

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楊冪, 劉愷威, 小糯米

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