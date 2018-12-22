正宮楊冪有綠光？劉愷威2年前「夜光劇本」女星王鷗又被扒

記者林奕如／綜合報導

楊冪和劉愷威2014年登記結婚，同年6月產下女兒小糯米，夫妻婚後聚少離多，N次被傳出離婚，但兩人都否認。2016年劉愷威曾被拍到3次深夜時進入同劇女星王鷗房間，並且關燈緊鎖房門，他事後澄清表示「對劇本」，但這段往事因為官宣離婚又被起底。

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▲劉愷威、楊冪結婚4年情斷。（圖／取自網路）

楊冪和劉愷威合作電視劇《如意》結識，俊男美女配，讓粉絲一片祝福，楊冪婚後產下女兒小糯米，低調保護小孩，從未讓女兒曝光，她戲也一部接一部拍攝，主演《三生三世十里桃花》、《扶搖》等，成為流量女王，微博粉絲更是破億，人氣旺到不行。

▲楊冪是大陸流量女王。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪和老公劉愷威婚後各自忙碌，不過2016年曾經爆出離婚，經紀公司當時否認：「離婚是謠言，一切以律師函為準。」同年11月，狗仔又曝光劉愷威夜會同劇女星王鷗，深夜時敲女方房門，共度4小時才離開，影片分3階段曝光，顯示劉愷威多次和王鷗待在一室，劉愷威和王鷗雙雙否認，但已經被網友稱為「夜光劇本」疑雲。





▲王鷗否認介入楊冪婚姻。（圖／翻攝自王鷗、劉愷威微博）

面對老公劉愷威疑似出軌，楊冪出席活動時公開表示：「自己無論如何都相信劉愷威。」但夫妻倆的感情似乎回不去了，兩人之後鮮少同框被拍，聚少離多更是讓離婚傳言不斷浮現。直到昨（21日）還有媒體求證離婚，但工作人員回應：「沒有，這種傳言好無聊。」但24小時神反轉，官宣離婚：「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」