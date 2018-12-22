ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

正宮楊冪有綠光？劉愷威2年前「夜光劇本」女星王鷗又被扒

記者林奕如／綜合報導

楊冪和劉愷威2014年登記結婚，同年6月產下女兒小糯米，夫妻婚後聚少離多，N次被傳出離婚，但兩人都否認。2016年劉愷威曾被拍到3次深夜時進入同劇女星王鷗房間，並且關燈緊鎖房門，他事後澄清表示「對劇本」，但這段往事因為官宣離婚又被起底。

►點我看更多【楊冪離婚】相關新聞

劉愷威、楊冪恩愛瞬間。（圖／新浪娛樂、取自網路）

▲劉愷威、楊冪結婚4年情斷。（圖／取自網路）

楊冪和劉愷威合作電視劇《如意》結識，俊男美女配，讓粉絲一片祝福，楊冪婚後產下女兒小糯米，低調保護小孩，從未讓女兒曝光，她戲也一部接一部拍攝，主演《三生三世十里桃花》、《扶搖》等，成為流量女王，微博粉絲更是破億，人氣旺到不行。

▲楊冪褲裙太短了！　「激細鳥仔腳」現形全看光。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪是大陸流量女王。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪和老公劉愷威婚後各自忙碌，不過2016年曾經爆出離婚，經紀公司當時否認：「離婚是謠言，一切以律師函為準。」同年11月，狗仔又曝光劉愷威夜會同劇女星王鷗，深夜時敲女方房門，共度4小時才離開，影片分3階段曝光，顯示劉愷威多次和王鷗待在一室，劉愷威和王鷗雙雙否認，但已經被網友稱為「夜光劇本」疑雲。

▲王鷗回應介入楊冪婚姻事件。（圖／翻攝自王鷗、劉愷威微博）

▲王鷗否認介入楊冪婚姻。（圖／翻攝自王鷗、劉愷威微博）

面對老公劉愷威疑似出軌，楊冪出席活動時公開表示：「自己無論如何都相信劉愷威。」但夫妻倆的感情似乎回不去了，兩人之後鮮少同框被拍，聚少離多更是讓離婚傳言不斷浮現。直到昨（21日）還有媒體求證離婚，但工作人員回應：「沒有，這種傳言好無聊。」但24小時神反轉，官宣離婚：「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」

推薦閱讀

求證楊冪離婚被回「傳言好無聊」　24小時神反轉嚇呆網友

楊冪離婚前1個月「雙頰凹陷暴瘦」！　目測35kg憔悴畫面流出

范可欽今晨突失溫！呼吸困難「一度昏迷」搶救40分鐘

李千那床戲脫了！火辣跨坐徐鈞浩身上：精疲力盡

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

金鐘視帝高樓跳下意外「腳底骨裂」　街頭一打九激戰畫面曝光

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

楊冪宣布離婚…微博當機了！　關鍵字「紅爆」驚呆1394萬人

楊冪早被爆離婚了！年拍3部戲被酸民轟「放生小糯米」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪, 劉愷威, 小糯米, 王鷗

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男嘉賓都要我脫
  2. KBS藝能大賞／男男CP得獎！真的親下去了　台下觀眾全看傻
  3. EXO認證「身材最差2人」是他們！　D.O.臉紅：我有小肚肚
  4. 楊冪「官宣離婚」早有預兆！　劉愷威「神秘舉動」網驚：太陰了！
  5. 《玩命貼圖》血腥特效砸破600萬！任容萱驚恐表情誇張10倍
  6. KBS藝能／《超人回來了》得獎啦　「9小孩一起上台」場面失控！
  7. 王思聰放話「楊冪離婚就娶她！」　本尊親揭真相
  8. 正宮楊冪有綠光？劉愷威2年前「夜光劇本」女星王鷗又被扒
  9. 劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲
  10. Wanna One朴志訓「結實手臂肌」難得露出　粉嗨喊：今天想叫歐巴！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366