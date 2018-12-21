雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

記者林奕如／綜合報導

陸劇《人不彪悍枉少年》成為新一代洗版神劇，飛車五人組讓人勾起青春回憶，到底男女主角花彪（侯明昊飾）、楊夕（萬鵬飾）以及男二女二李漁（張耀飾）、黃澄澄（代露娃飾）的感情發展，有沒有符合各派CP粉所想的美好結局，吸引許多粉絲死守直播。

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▲李漁和黃澄澄的感情線，也受到粉絲關注 。（圖／翻攝人不彪悍微博）

李漁是女主角楊夕同年同月同日生的青梅竹馬，默默守護不多話，暖男的人設，瞬間超圈粉，他一開始冷漠無視女二黃澄澄的追求，到後來慢慢看見黃澄澄，甚至「李漁終於看到黃澄澄了」登上微博熱搜榜，讓粉絲熱烈討論。但大結局中，他雖然送了紅舞鞋給黃澄澄，鼓勵她去追夢，但兩人依舊無緣，他去了日本，黃澄澄則去了香港。

▲李漁終於對楊夕告別了。（圖／翻攝LINE TV）

李漁終於對喜歡多年的青梅竹馬楊夕告白了，「我想跟妳說件事，我喜歡妳。是男生對女生那種喜歡。」看著楊夕慌亂而羞澀表情，他做了最後道別，要去日本找媽媽了：「答應我，去報一所喜歡的大學，如果沒考上別擔心，我會在日本等妳。」最後回頭，他不改暖男個性，伸手希望楊夕笑臉，留下最美的回憶。

▲花彪和楊夕彼此早已心意相通。（圖／翻攝騰訊視頻）

楊夕和花彪雖然在先前集數上演「額頭之吻」，彼此心意相通，但最後兩人還是離別，花彪不準備上大學了，帶著奶奶環遊世界，花彪最後鼓勵楊夕：「楊夕，答應我，一定要實現妳的夢想，一直往前衝，不要回頭。」楊夕哽咽：「都怪我不該叫你喪彪的，都叫喪了，以後叫你花彪。」楊夕往前離去最後回頭再見，背對走遠時，各自不捨哭到崩潰，「不說再見好不好。」這一幕讓人心碎。

▲最終結局卻是各奔東西，讓粉絲也看哭了 。（圖／翻攝LINE TV）

最後飛車五人組一起並肩坐在校園，面對鏡頭燦笑，更揮手道別：「我們無悔的青春，若是回首曾經，但願人不彪悍枉少年。」原本粉絲預計結局是HE（Happy Ending）但沒有一對在一起，彼此都各奔東西，但也有粉絲說這樣是最好的結局，「也許這就是青春吧！」但最後似乎留下伏筆，楊夕最後收到一封花彪的信，背面寫上：「開學如果北清再見，還要叫我喪彪。」更讓人猜測有第二季，講述大學再相聚故事。《人不彪悍枉少年》，LINE TV每週四、五晚上8點，記得鎖定！

▲《人不彪悍枉少年》結局討論度高 。（圖／翻攝人不彪悍微博）