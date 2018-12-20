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李千那床戲脫了！火辣跨坐徐鈞浩身上：精疲力盡

記者林奕如／台北報導

李千那在歐銻銻《種菜女神》和鄒承恩婚外情，被揭發之後卻被拋棄，傷心難過在徐鈞浩身上尋求安慰，床戲超火辣，李千那說：「第一次是擔任完全主動的角色，第一次毫無顧忌直接在對方面前脫衣服。」徐鈞浩面露害羞地說：「這是我第一次拍床戲，也是第一次跟女生拍吻戲。」

▲《種菜女神》徐鈞浩獻出床戲初體驗給李千那。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲《種菜女神》徐鈞浩獻出床戲初體驗給李千那。（圖／歐銻銻娛樂提供）

為了緩解拍攝床戲的緊張情緒，李千那與徐鈞浩拍攝前還在討論要大吃韭菜與大蒜，用味道來攻擊彼此。但正式進入到排戲時，已有過多次床戲經驗的李千那跟徐鈞浩說：「如果我親了你一陣子，導演都還沒喊卡，你要記得翻我。」沒想到立刻被導演阻止：「不行，他是盲人什麼都不懂。妳要脫他衣服，都是妳要帶他。」

李千那透露：「因為要跨坐在鈞浩身上，覺得很害羞。」徐鈞浩則是在拍完後緩緩吐出：「我沒拍過床戲，跟女生的吻戲也是第一次。」讓李千那驚訝地大叫：「蛤，所以我是第一個！」李千那表示通常跟對手第一次拍親熱戲，總是會覺得特別不自在，但對於徐鈞浩卻大讚：「我覺得他的身體很好相處，配合度很高。」

▲《種菜女神》徐鈞浩獻出床戲初體驗給李千那。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲《種菜女神》徐鈞浩獻出床戲初體驗給李千那。（圖／歐銻銻娛樂提供）

徐鈞浩十分緊張，但因為現場環境給他極大的安全感，他說：「我就放心把自己交出去，相信千那也很相信我，反正畢竟我什麼都看不到。」徐鈞浩表示自己第一次拍吻戲對象是曹晏豪，兩次的狀況都是突然被親，不過差別倒不是來自於性別，認真細究的話，曹晏豪的吻是霸王粗魯型的，而千那的吻則是來勢洶洶但非常溫柔。個性保守的李千那表示自己第一次拍床戲是這麼安心的，李千那笑說：「當中有80%應該是來自對手看不到，也不用對到眼，算是很特別的體驗。」

李千那的情緒非常重，導演特意讓她在現場保持安靜，所以對走位時都是由現場的男性工作人員代勞，李千那大笑表示：本來大家情緒是很嚴肅的，但看到不同的男性工作人員輪流爬上徐鈞浩的身上，畫面真的太好笑。對於這次演出，李千那說：「真的是我拍戲以來最大的突破，不管是在角色或尺度上。」由於角色的情緒負能量非常滿，導致李千娜元氣大傷，每次下戲後都精疲力盡，好在播出後獲得許多正面的肯定，「因為角色性格跟我自己價值觀實在差太多，演出的時候非常痛苦，回家都是累到癱掉不想動。」

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李千那, 徐鈞浩, 種菜女神

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