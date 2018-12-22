求證楊冪離婚被回「傳言好無聊」　24小時神反轉嚇呆網友

記者林奕如／綜合報導

楊冪和劉愷威2014年登記結婚，同年6月生下女兒「小糯米」，不過兩人各忙事業，聚少離多，網路早就N次瘋傳離婚，但兩人始終否認，21日又有傳聞有官宣離婚，但遭到否認，24小時之後神反轉，經紀公司表示：「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」

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▲劉愷威和楊冪宣布離婚。（圖／翻攝自微博）



楊冪小劉愷威12歲，合作電視劇《如意》相識，交往2年就決定結婚，當時包下峇里島五星級酒店辦婚禮，劉愷威父親劉丹亦開心得流下眼淚，楊冪婚後產下女兒小糯米，女兒在香港讀書，楊冪忙於事業，但一有機會就飛香港陪伴女兒。

▲楊冪成為大陸流量女王。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

楊冪不僅是藝人，更是自開工作室，旗下擁有迪麗熱巴藝人，頗有生意頭腦，對於外界質疑她鮮少回家，她曾表示，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分，所以我不會每次回家就發微博告訴大家，我回家了」，同時也展現強勢保護家人的一面，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

▲楊冪對於女兒十分保護。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

不過夫妻兩人聚少離多，今年劉愷威生日她缺席祝福，離婚傳言又被爆出來，21日網友爆料楊冪和劉愷威即將官宣離婚，某媒體求證楊冪工作室，工作人員無奈表示：「沒有，這種傳言好無聊。」21日下午楊冪在三亞出席活動，現場影片來看，心情不錯，但24小時之後神反轉，經紀公司證實已經離婚。