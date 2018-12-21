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腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

記者田暐瑋／綜合報導

很多女性深受拇趾外翻所苦，雖不是什麼致命的疾病，但痛起來卻讓人寸步難行。一名外型亮眼的女子某天到醫院看診，其中一腳被紗布包緊緊，另一隻腳雖然穿著拖鞋，卻能清楚看見腳趾全部疊在一起，打開紗布後，飄出濃烈異味，腳趾嚴重發黑，看起來就像是乾屍的腳趾，就連不打麻藥直接用剪刀剪掉，也完全無痛感。

急診科醫師田知學在節目上分享遇過拇趾外翻的臨床案例，曾有一位40幾歲打扮入時的女子來醫院看診，無奈表示自己的拇趾外翻看了好幾次都看不好，田知學把紗布拆掉一看，發現對方兩隻腳的食趾和中趾都疊在無名趾、小趾上，骨頭嚴重變形，要喬也喬不回來。

▲拇指外翻像乾屍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲拇趾外翻像乾屍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

被紗布包起來的那隻腳狀況更慘，食趾和中趾已經變黑變乾，還曾一度因為壞死緊急住院，田知學馬上聯絡女病患的主治醫師，對方醫師一看搖頭：「這兩隻沒救了。」直接拿出剪刀把兩隻腳趾剪掉，全程都沒有打麻藥，女病患也感覺不到痛，可見壞死情況相當嚴重。

田知學表示，這位女病患的腳趾是屬於「乾性的壞死」，外觀乍看之下就像是屍體的腳趾頭，她也透露，如果壞死的腳趾不處理，腳的溝縫間會暗藏細菌、皮屑，除了有可能引起蜂窩性組織炎外，還可能潰爛擴散，如果越晚醫治，要截掉的部位就越多。

▲拇指外翻像乾屍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲拇趾外翻像乾屍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

原來，這位女病患腳板寬大，年輕時卻喜歡穿尖頭高跟鞋，10幾年穿下來導致骨頭變形，之後她又罹患糖尿病，讓病情日益加重。衛福部桃園醫院物理治療師張立昌指出，目前無法確定拇指外翻的原因，認為遺傳可能居多，而仿間認為常穿尖頭鞋會造成拇趾外翻的觀念是錯誤的，穿尖頭鞋是加速形成或產生疼痛的一個因素，因為臨床上有太多不穿尖頭鞋的病患出現拇指外翻。
 

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