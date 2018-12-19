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小鬼5年前也綠過！　小模女友「5天尬3男」大街調情帶回家睡

▲過去小模徐力琦（右）被爆周旋在吳大維、小鬼（左）跟王柏傑之間。（圖／鏡週刊提供）

楊丞琳是小鬼唯一承認過的初戀，但那也已是將近20年前的事。（翻攝自楊丞琳臉書）

▲楊丞琳是小鬼唯一承認過的初戀，但那也已是將近20年前的事。（翻攝自楊丞琳臉書）

圖文／鏡週刊

小鬼很少認定緋聞女友，認了妞妞是他的菜已不容易，因為歷來他只認過楊丞琳將近20年前那段初戀。

「鬼妞戀」萌芽的2016年，小鬼才跟小豬鬧翻不久，但也將他的演藝事業推上新高潮，接受專訪還曾脫口：「如果黃鴻升的生命中沒有羅志祥，是不是就是一個沒有價值的人、沒有話題的人？」

不過當時小鬼跟妞妞的戀愛模式，被虧很有豬味，而所謂的「豬味」，就是坐在家裡等女生自己宅配上門。當時妞妞待在鬼家也是長達11小時，再上一段，則得回到2013年，小鬼同時插足王柏傑、吳大維等人的女伴徐力琦。

在妞妞之前，小鬼的女友徐力琦也被拍到同時跟王柏傑、吳大維周旋。（翻攝自《壹週刊》）
 
▲在妞妞之前，小鬼的女友徐力琦也被拍到同時跟王柏傑、吳大維周旋。（翻攝自《壹週刊》）

當時有位凱渥小模徐力琦，她先是被爆跟小鬼交往2年，然後又是吳大維的女伴，更誇張的是連王柏傑都被她帶回家睡，當時的媒體記載，短短不到5天的時間，小模徐力琦周旋在吳大維、小鬼跟王柏傑之間，幾乎是無縫交接。

今年5月，小鬼接受媒體聯訪時竟作如此告白：「我覺得妞妞很可愛…她是我的菜！」對於偶像包袱向來很大的他，等於已經公開戀情。沒想到事隔半年，兩人戀情竟然急轉直下，本刊直擊，妞妞趁著小鬼在韓國工作，自己深夜外出狂歡就算了，而且還跟別的男人回家。

妞妞身為前女團「天氣女孩」成員，擁有C奶以及被色狼襲胸經歷，曾在日本出道，一度頗受注目，結果也就不了了之，她還參與《我家是戰國》等戲劇演出。

後來「天氣女孩」解散，她始終在藝界載浮載沉。去年演出《女大生宿舍》，妞妞自曝以前常跟同團的林俊傑舊愛林采薇（Yumi）大吵。

▲「天氣女孩」剛開始雖是頗具口碑的女團，一度還到日本發展，最後慘澹解散，妞妞（右1）就此在藝界載浮載沉。（翻攝自天氣女孩粉專）

▲「天氣女孩」剛開始雖是頗具口碑的女團，一度還到日本發展，最後慘澹解散，妞妞（右1）就此在藝界載浮載沉。（翻攝自天氣女孩粉專）

妞妞最近一次較為吸睛的商業活動，雖然仍是以「天氣女孩」的名號現身，但因為現場清一色全部都是年輕人，妞妞忍不住自嘲「時間是一把殺豬刀」，而且相較他們，自己已經是老妹一枚了，不過她也笑得開懷，能在活動上看到那麼多小鮮肉真的「很療癒」。

另外，妞妞也對螢幕上《偶像練習生》裡的陳立農、王嘉爾等小鮮肉們認真、嬉笑打鬧的模樣發表感言，覺得他們既單純又古錐；甚至忍不住對電視傻笑。


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