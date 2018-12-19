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孫安佐變網紅天王！「預告下支影片」　孫鵬煎熬8個月眼爆血絲：身體亮紅燈

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐回台後終於能解禁上網，在個人YouTube頻道上傳健身影片，目前已有41萬人次觀看，比一般小網紅的點閱率還要高，之後他在留言區預告會有新影片，還問網友想看哪種題材，看似要朝「網紅」之路發展。而孫鵬日前現身受訪，眼睛狂爆血絲，看起來相當憔悴，他也透露身體健康亮了紅燈。

孫安佐在YouTube留言區再度留言，預告會有下一波影片：「關於下部影片，大家會想要囚徒健身還是動漫評論？」並把此則留言設為置頂，隨即引起上百位網友留言，而他用「囚徒」自嘲，看起來已經很能調適心情，不少人建議他可以認真考慮館長模式，朝網紅發展。

▲孫安佐和孫鵬。（圖／翻攝自YouTube／年代新聞CH50）

▲孫安佐預告新影片。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

在美國奔波8個月的孫鵬夫妻，至今狄鶯都神隱尚未出面，據《年代新聞》報導，日前孫鵬再度現身受訪，只見他一臉憔悴，臉上皺紋明顯多了好幾條，眼睛還冒出血絲，看起來元氣大傷，他坦言時差很嚴重，目前還沒調整過來，現在最想好好休息。

被問到什麼時候打算召開記者會，孫鵬一臉疲憊表示：「等我休息夠了，因為我太多的……我身體還要去檢查。」話說到一半欲言又止，只透露身體狀況出了問題，而被問到孫安佐回台後的生活，他也直言兒子這幾天還有同學來探視，心情很平靜。

▲孫安佐和孫鵬。（圖／翻攝自YouTube／年代新聞CH50）

▲孫鵬。（圖／翻攝自YouTube／年代新聞CH50）

館長18日發文期許孫安佐持續努力專健身訓練，未來也許會成為一位頂尖的教練或選手，甚至回報父母的恩情。文末館長再次向孫喊話，「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步，在我還沒死之前我等你超越我。」孫安佐剛剛也透過YouTube回應，「 館長真的回我了，實在是太感謝了 我一定會加油的﻿。 」

▲孫鵬回台後第一次騎車出門。（圖／記者陳家豪攝）

▲孫鵬和孫安佐。（圖／記者陳家豪攝／翻攝自YouTube／Sun Edward）

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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