丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

記者田暐瑋／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，她在節目上透露曾被閨蜜耍心機陷害，被對方推出去當箭靶，從頭到尾還搞不清楚狀況就被老闆解約，黑人隨口問了一句：「九妞妞（黑澀會）的嗎？」她開始慌張顧左右而言他，後來一說出名字，讓黑人當場傻眼：「我沒想到！」

丫頭在節目上分享出道後遇過的假掰女，對方曾是同公司的女星閨蜜，有一次打給她抱怨公司的抽成不合理，她為了力挺好友，自告奮勇願意陪閨蜜去找老闆討論，沒想到一坐下來，閨蜜一開口就把所有事全推到她身上：「老闆，丫頭有話要跟你說。」讓她瞬間傻眼。

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



就在丫頭傻眼看向閨蜜時，閨蜜竟然又補了一句：「丫頭就是覺得抽成的部分，她覺得可能要稍做一些修改。」她不敢置信自己被捅了一刀：「捅得我啞口無言。」老闆聽到這位女星閨蜜的話後，心寒搖頭：「如果你覺得真的不ok的話，還是就不要續約了。」

丫頭頓時無法反駁，加上心機閨蜜不斷地把自己的想法前面都先加上「丫頭覺得…」最後老闆直言對她失望，決定不再跟她續約，而這位心機閨蜜卻還是繼續續約，離開辦公室後，她質問對方怎麼會這樣講，沒想到閨蜜竟回：「可是你也這樣覺得，你才陪我來的啊。」事後被問到這位心機閨蜜是誰，她只透露目前還在演藝圈活動，更對著黑人說：「你會傻眼！」

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



黑人一聽，小心翼翼地問說：「是九妞妞（黑澀會美眉）裡面的其中一位？」丫頭瞬間愣住，下秒馬上開始唱歌跳舞轉移注意力，舒子晨馬上猜到是誰，幫她遮住鏡頭對黑人爆料，黑人知道心機閨蜜的真面目後一度說不出話，愣了好幾秒才說：「我沒想到耶，怎麼會是…。」一臉不可置信，引起網友熱烈討論。

▲《黑澀會》。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班、丫頭臉書）