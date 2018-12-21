ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

記者田暐瑋／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，她在節目上透露曾被閨蜜耍心機陷害，被對方推出去當箭靶，從頭到尾還搞不清楚狀況就被老闆解約，黑人隨口問了一句：「九妞妞（黑澀會）的嗎？」她開始慌張顧左右而言他，後來一說出名字，讓黑人當場傻眼：「我沒想到！」

丫頭在節目上分享出道後遇過的假掰女，對方曾是同公司的女星閨蜜，有一次打給她抱怨公司的抽成不合理，她為了力挺好友，自告奮勇願意陪閨蜜去找老闆討論，沒想到一坐下來，閨蜜一開口就把所有事全推到她身上：「老闆，丫頭有話要跟你說。」讓她瞬間傻眼。

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

就在丫頭傻眼看向閨蜜時，閨蜜竟然又補了一句：「丫頭就是覺得抽成的部分，她覺得可能要稍做一些修改。」她不敢置信自己被捅了一刀：「捅得我啞口無言。」老闆聽到這位女星閨蜜的話後，心寒搖頭：「如果你覺得真的不ok的話，還是就不要續約了。」

丫頭頓時無法反駁，加上心機閨蜜不斷地把自己的想法前面都先加上「丫頭覺得…」最後老闆直言對她失望，決定不再跟她續約，而這位心機閨蜜卻還是繼續續約，離開辦公室後，她質問對方怎麼會這樣講，沒想到閨蜜竟回：「可是你也這樣覺得，你才陪我來的啊。」事後被問到這位心機閨蜜是誰，她只透露目前還在演藝圈活動，更對著黑人說：「你會傻眼！」

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲丫頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

黑人一聽，小心翼翼地問說：「是九妞妞（黑澀會美眉）裡面的其中一位？」丫頭瞬間愣住，下秒馬上開始唱歌跳舞轉移注意力，舒子晨馬上猜到是誰，幫她遮住鏡頭對黑人爆料，黑人知道心機閨蜜的真面目後一度說不出話，愣了好幾秒才說：「我沒想到耶，怎麼會是…。」一臉不可置信，引起網友熱烈討論。

丫頭鬆口《黑澀會》最怕大牙。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班、丫頭臉書）

▲《黑澀會》。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班、丫頭臉書）

戲精貓愛用手喝水講不聽 聽「阿嬤來了」定格秒裝乖

推薦閱讀

孫安佐變網紅天王！「預告下支影片」　孫鵬煎熬8個月眼爆血絲：身體亮紅燈

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

韓國瑜爆「邀了好萊塢巨星到高雄」！　網揪關鍵字瘋猜是「他」：真的大咖

小鬼被劈再爆4角戀！　妞妞富二代新歡「激吻過夜BY2姐」才被抓包

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

小鬼5年前也綠過！　小模女友「5天尬3男」大街調情帶回家睡

他烏鴉嘴嗆：那女的怎麼死都不知道！　7天後「女鄰居真的跳樓自殺」

宥勝南極長征250km「1個月沒吃肉」！　全靠「這神物」提高生存指數

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丫頭, 詹子晴, 黑人, 黑澀會, 黑澀會美眉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」
  2. 鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了
  3. 鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難
  4. 孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門
  5. 60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰
  6. 新版《神鬼奇航》真的沒有強尼戴普！　迪士尼首度證實
  7. 王仁甫12歲女兒「越大越美」！　完全遺傳季芹鉛筆腿
  8. 在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看
  9. 玖壹壹上街頭搏感情！快來捕獲「RUN新聞」耶誕交換禮物
  10. 「暮光女」克莉絲汀史都華又換新女友？　被爆分手維密天使

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366