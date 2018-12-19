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韓國瑜爆「邀了好萊塢巨星到高雄」！　網揪關鍵字瘋猜是「他」：真的大咖

記者田暐瑋／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜25日將在愛河邊舉行就職典禮，將邀請2000人出席，日前與澳門台商會長簡廷會面，面對媒體詢問迪士尼是否有譜，他卻意外透露2019年3月將有好萊塢巨星來高雄演講，引起網友熱烈討論，目前被列出最有可能來台的3大巨星分別是李奧納多、基努李維、湯姆克魯斯。

韓國瑜18日受訪時透露，目前已經有相關人士安排在高雄辦一場愛護地球議題的演講活動，主講人將是好萊塢巨星，屆時除了引起各界高度關注外，這位巨星也可能會在高雄的各個知名景點取景拍片，順勢推展高雄的觀光，「不管是講地球環境，或是講氣候變遷等議題都好，對行銷高雄來說都是美事一樁。」

李奧納多（Leonardo DiCaprio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多（Leonardo DiCaprio）。（圖／達志影像／美聯社）

至於這位好萊塢巨星是誰，韓國瑜保密到家，但已引起網友熱烈討論，有人根據這次活動的主軸是環保議題，加上國際巨星等關鍵線索，猜測最有可能的會是平常就很關心地球暖化的李奧納多狄卡皮歐，但也有人猜是基努李維，甚至還有人猜是不久前才來過台灣的湯姆克魯斯。

基努李維（Keanu Reeves）。（圖／達志影像）

▲基努李維。（圖／威視提供）

李奧納多為環保付出不遺餘力，2007年就曾為紀錄片《第十一個小時》獻聲，探討地球資源耗竭、破壞問題，喚醒人們的環保意識，最近則抽身參加他出席美國國務院所舉辦的「我們的海洋」會議，他表示：「我們正在貪婪的掠奪海洋及其重要資源，雖然一般人看不到這種破壞行為，但不代表它沒有危險。」承諾將在2年內捐出2.1億為保育海洋盡一份心力。

從1998年開始，李奧納多每個月捐11萬5000元給「李奧納多電腦慈善基金會」，在拍攝《血鑽石》期間，他找來24位孤兒合拍電影，2010年他捐出3億給國際野生動物保育協會，同年發生海地地震，他二話不說掏3億幫助災民重建家園，這樣的行為不勝枚舉，總計已經花了超過20億台幣。

電影《神鬼傳奇》首映會-湯姆克魯斯（圖／記者黃克翔攝）

▲湯姆克魯斯（圖／記者黃克翔攝）

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韓國瑜, 李奧納多, 基努李維, 湯姆克魯斯

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