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邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

記者田暐瑋／綜合報導

俗話說「烏鴉嘴，胡蕊蕊」，這句話這可不是蓋的！利菁透露曾經到同學家裡的紡織工廠參觀，看到裡面有一塊很大的鋼，是要把做好的布料綑在上面，她當時只問了一句：「這會壓死人嗎？」沒想到卻一語成讖，幾天後工廠裡真的發生倒塌意外，那幾個同學都死光了。

利菁透露小學二、三年級時，班上一位看起來呆呆的同學邀請她和其他人到家裡的紡織工廠參觀，當時因為個頭小，看到一大塊用來綑布的鋼鐵圓軸覺得新奇，目測直徑約有幾公尺，加上年紀小不懂事，忍不住開玩笑問：「這如果滾下來，會不會壓死人啊？」

▲利菁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

過了沒多久，利菁某天上學時發現身邊好幾個同學都沒來上課，「全死了。」後來才知道是那幾個同學跑到工廠裡玩捉迷藏，那塊鋼鐵圓軸就這樣滾下來，好幾個小朋友就這樣被壓死，造成無法挽回的悲劇，而當初那句烏鴉嘴的玩笑話至今也讓她記憶猶新。

烏鴉嘴案例不只如此，趙正平過去曾住的一棟公寓，樓上住的一對夫妻常常會發生激烈爭吵，有時候還會有金屬物品撞擊聲，像是碗盤碎裂或是鍋子掉落，警察上門關切不只一次，某次他找好友們來家裡吃飯，樓上的妻子突然發出尖叫聲，比平常還要激烈，朋友們很緊張，本想打電話報警，但他認為常有這種事，已經見怪不怪，不經意脫口：「哪一天那女的怎麼死的都不知道。」

▲趙正平烏鴉嘴。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲趙正平烏鴉嘴。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

沒想到過了幾天，趙正平收工後回家，發現樓下聚集一票警察，其中還有穿著刑警制服的人，他一問之下才知道是樓上鄰居出事，妻子真的跳樓自殺，他一聽嚇到，所幸鄰居妻子是摔落到遮雨棚，腿摔斷已經送到醫院，讓他心有餘悸：「如果死了的話，那她晚上就要來找我吧…」

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