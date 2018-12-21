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宥勝南極長征250km「1個月沒吃肉」！　全靠「這神物」提高生存指數

記者田暐瑋／綜合報導

宥勝11月中動身飛往南極，展開冒險之旅，由於當地氣候十分險惡，加上陡峻的雪脊地形，一度處於失聯狀態，現在只剩下100公里就會抵達「世界的盡頭」南極點，一行人已經長達1個月沒有吃到肉，團員身上也出現大大小小的凍傷，處境相當險峻。

宥勝目前的南極之旅進入第15天，連日來身處在零下20至30度的低溫環境中，還伴隨陣陣強風，導致攝影鏡頭被凍到裂開、團員們身上出現凍傷，甚至有人因為壓力太大，胃部出現不適症狀，台灣7月其實就提早寄出備用糧食，但因為內含肉類物品，卡在智利海關好一陣子，日前才通過檢測順利送到他們手中。

▲▼宥勝南極長征隊遇上暴風雪打亂節奏。（圖／橘子關懷基金會）

▲宥勝南極長征隊遇上暴風雪打亂節奏。（圖／橘子關懷基金會）

這箱救援物資內含沙琪瑪、牛油餅、泡麵、魯肉飯等等台灣美食，由於團員們已經長達1個月沒有吃到肉類食物，當他們吃下第一口肉乾時，感動到眼眶瞬間泛淚，生存指數也立刻飆高，預計剩下約100公里就可以走到世界的盡頭「南極點」。

宥勝起初溝通南極之旅的計畫時，被問到「你做好回不來的準備了嗎？」他當時堅定表示，一定會回來，「我們的目標！是回家！」然而事實上，面對極地中的惡劣氣候與環境，他其實根本不知道，自己可以保證些什麼，「在極地中的極地裡，在一個力量如此強大的大自然裡，我有什麼資格說我想控制一切？」

▲▼宥勝私下很疼愛老婆小嫻。（圖／翻攝自宥勝Instagram）

▲宥勝私下很疼愛老婆小嫻。（圖／翻攝自宥勝Instagram）

原來，宥勝早在出發之前，就偷偷聯絡保險業務員，整理好所有資料，並悄悄寫好遺囑，以傳訊方式交給了信賴的3名友人，因為不想讓太太擔心，才悄悄安排好一切。然而，雖然律師說，遺囑一定要親手寫，並且要2名見證人在場，才會具有法律效力，但到最後一刻，宥勝還是沒有這樣做，「因為我一直記得妳不准我立，妳要我平安回來…。」
 

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