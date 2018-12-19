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小鬼被劈再爆4角戀！　妞妞富二代新歡「激吻過夜BY2姐」才被抓包

▲本刊8月時曾經拍過謝富丞跟BY2的Miko過夜，而且過夜之前還當街肉體交纏。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

和妞妞在家共度12小時的謝富丞，除了曾是棒棒堂男孩，演藝經歷貧乏，但是家庭背景卻相當「有料」，是個富二代，出身於高雄承家企業，曾幫台北101設計LED燈光；他並創業跨足潮界，開選貨店，與不少藝人都頗有交情，包括柯震東、謝欣穎等人都稱得上是朋友。

身為常被直擊的夜店咖，謝富丞最知名的就是和雙胞胎女團、並以膠味話題成名的BY2姊姊Miko，今年8月1樣在KTV附近約會，本刊曾直擊謝富丞和Miko在暗巷肉體交纏，Miko藉著夜色掩飾，直接坐上謝富丞的大腿，當街上演熊抱的激情橋段。

BY2出道除了臉蛋一起進化，雙姝感情世界各自精彩，妹妹Yumi（右）與賭王之子何猷君相戀，姊姊Miko（左）雖跟黃子佼、錦榮傳過緋聞，但都無疾而終。Miko好不容易跟富二代的謝富丞傳出戀情，沒想到又生變。

▲本刊8月時曾經拍過謝富丞跟BY2的Miko過夜，而且過夜之前還當街肉體交纏。（圖／鏡週刊提供）

被本刊拍到跟妞妞過夜的謝富丞（右），其實是個家世顯赫的富二代，他曾到國外留學，回台自己創業。起底之後，他是第一代棒棒堂底迪Monkey，人氣跟敖犬、王子不相上下。（翻攝自謝富丞IG）

▲謝富丞（右）。（圖／鏡週刊提供）

隨後謝富丞跟Miko搭計程車回家，2人在車上還情不自禁地繼續擁吻，畫面十分火辣，沒想到事隔才3個多月，就已經換人到府，香豔刺激的支線劇情搭配小鬼＆妞妞的故事主軸，也呈現四角亂鬥的複雜戰況。


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關鍵字

鏡週刊, 小鬼, 妞妞, 謝富丞

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