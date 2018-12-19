小鬼被劈再爆4角戀！　妞妞富二代新歡「激吻過夜BY2姐」才被抓包

▲本刊8月時曾經拍過謝富丞跟BY2的Miko過夜，而且過夜之前還當街肉體交纏。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

和妞妞在家共度12小時的謝富丞，除了曾是棒棒堂男孩，演藝經歷貧乏，但是家庭背景卻相當「有料」，是個富二代，出身於高雄承家企業，曾幫台北101設計LED燈光；他並創業跨足潮界，開選貨店，與不少藝人都頗有交情，包括柯震東、謝欣穎等人都稱得上是朋友。

身為常被直擊的夜店咖，謝富丞最知名的就是和雙胞胎女團、並以膠味話題成名的BY2姊姊Miko，今年8月1樣在KTV附近約會，本刊曾直擊謝富丞和Miko在暗巷肉體交纏，Miko藉著夜色掩飾，直接坐上謝富丞的大腿，當街上演熊抱的激情橋段。

▲本刊8月時曾經拍過謝富丞跟BY2的Miko過夜，而且過夜之前還當街肉體交纏。（圖／鏡週刊提供）



▲謝富丞（右）。（圖／鏡週刊提供）

隨後謝富丞跟Miko搭計程車回家，2人在車上還情不自禁地繼續擁吻，畫面十分火辣，沒想到事隔才3個多月，就已經換人到府，香豔刺激的支線劇情搭配小鬼＆妞妞的故事主軸，也呈現四角亂鬥的複雜戰況。



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