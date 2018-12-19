小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

▲一前一後離開歡唱場所的謝富丞和妞妞，終於在暗巷裡相會，兩人還拉了一下手，做出暗巷調情動作。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊



今年5月，小鬼接受媒體聯訪時竟作如此告白：「我覺得妞妞很可愛…她是我的菜！」對於偶像包袱向來很大的他，等於已經公開戀情。沒想到事隔半年，兩人戀情竟然急轉直下，本刊直擊，妞妞趁著小鬼在韓國工作，自己深夜外出狂歡就算了，而且還跟別的男人回家。

日前本刊在深夜的台北東區，直擊戴著口罩的妞妞離開錢櫃，旁邊緊緊黏著的人不是小鬼，而是一名穿搭潮到出水、長相頗有陳冠希風味的男子。據查，當晚是陳夢晨的慶生宴，而陳夢晨之前才被本刊拍到有名光頭帝寶男友定期呵護，因而聲名大噪。









至於該名「小陳冠希」，則是比小鬼年輕6歲、29歲的前棒棒堂底迪謝富丞。只見唱歌當晚他喝到一臉醉相，勾了一下她的手手，然後身體跟妞妞愈靠愈近，不過可能礙於在公開場合，所以還沒更親密的舉動，不過最後他們一起上了計程車，然後一路回到謝家。

















直到隔天下午2點多，妞妞才終於踏出謝富丞的家門。掐指一算，時間距離2人回家過夜已經長達12小時，可見這場春宵多麼持久。離開謝富丞家之後，晚上8點左右，妞妞換了件黃色外套，然後又搭著計程車、熟門熟路回到謝家！





















由此不禁令人好奇謝富丞到底有啥吸引力？或者妞妞跟小鬼之間到底出了啥問題？才讓妞妞對謝家如此流連忘返。到了晚間10點，妞妞又像個小女生般，陪伴謝富丞到機場，送機完後獨自一人回家。重點是妞妞回的家，正是過去2年她被拍到跟小鬼進出的同間東區大廈。







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