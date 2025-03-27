玄彬來台許願狂掃夜市！網友笑問：有喝醇耀妍是不是就能這麼放肆？

▲玄彬直呼台灣夜市必逛，下次再來一定要去！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

記者錢雅慧／綜合報導



韓流巨星玄彬在白色情人節悄悄降落台灣，出席醇耀妍3代言記者會，身穿一身俐落白色西裝的他，舉手投足間完全是粉絲心中的「白馬王子」！然而這趟讓大家驚喜的不只是他短時間內二度來台，而是他私下的一個小小心願——來到台灣，不逛夜市怎麼行？沒錯！近期歐巴的私下採訪影片曝光，原來玄彬早就對台灣有3大憧憬，除了夜市美食竟然還有熱帶水果，更直接把「醇耀妍3」列入最愛NO.3，果然是最稱職代言人無誤！



頂流巨星許願逛夜市，爽吃美食小吃不怕水腫皮膚差

「台灣不就是以夜市聞名嗎？」默默把夜市放在「最愛台灣NO.1」的玄彬笑說，「我之前來台灣開過粉絲見面會，但一直沒有機會好好體驗，這次一定要去！」夜市是台灣人日常的庶民文化代表。從鹽酥雞、臭豆腐、珍珠奶茶到蚵仔煎、胡椒餅，簡直是美食天堂！雖然這些美味小吃都被列為是高熱量炸彈，但對於平常就在嚴格飲控和勤於健身的玄彬來說，頂多算是放個小假，再加上隨時隨地都有好攜帶的醇耀妍3可以「就地保養」，放縱一晚也不怕水腫、膚況差，讓網友笑虧：「有了醇耀妍是不是就能這麼放肆？」

▲玄彬公開他的「最愛台灣3件事」，夜市竟然榮登第一！（影／擷取自o_hyunbin_o IG粉絲團）

飲食與保養觀念100分的歐巴，當然也沒忘記原型食物！

注重飲食健康的歐巴，「最愛台灣NO.2」不意外就是台灣多汁又香甜的熱帶水果！他興奮地說：「有機會的話，想試試看『醇耀妍』內含的葡萄和百香果。」原來除了主打的白藜蘆醇、白皮杉醇，以及黃金沙棘果、野櫻莓、紅石榴等超能植萃，玄彬默默還注意到「醇耀妍3」之所以好喝的決定性關鍵！

這款由麗彤生醫專為亞洲人體質研發的保健飲品，醇耀妍3不只強調抗老與肌膚保濕，更特別添加來自天然水果的抗氧化精華，包括富含高效抗氧化成分，有助於維持年輕光采的「葡萄籽多酚」，以及飽含維生素C，能促進膠原蛋白生成、維持緊緻彈潤的「百香果萃取」，可以一邊享受水果風味，一邊保養肌膚，難怪玄彬會期待在台灣與它們相見！讓人意外的逗趣發言讓粉絲直呼，「也太可愛了吧」、「我們完全可以幫歐巴直接送到飯店樓下」、「被歐巴說得我也好想喝喝看！」



最愛還是醇耀妍！玄彬眼冒愛心：「方便又好喝，連包裝都超好看！」

眾所皆知玄彬不只是醇耀妍3的全球代言人，更是親身愛用者！在影片中，他也直接對著鏡頭大告白：「在台灣，我最愛的NO.3就是醇耀妍3了，我覺得它的包裝設計非常好看，重點是它也便於攜帶，隨時隨地都能喝，這點真的很方便，有時候我甚至還會加進氣泡水飲用！」

▲跟上「男神級」保養行列，養出穩定透亮的好膚質。（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

近年來，「用喝的保養品」成為許多現代人追求美麗與健康的新趨勢。作為領導品牌，醇耀妍3嚴選2大明星成分——白藜蘆醇與白皮杉醇，不僅被譽為「抗老黃金搭檔」，有效對抗自由基、促進膠原蛋白生成，更致力使肌膚保持彈性、光澤與細膩度，趕走惱人的暗沉與鬆弛感，讓肌膚回到年輕穩定的最佳狀態。此外，再加上日本玄米神經醯胺、石榴多酚、皇家野櫻莓與沙棘籽萃取等多種抗氧化植物精華，無怪乎讓玄彬大讚：「因為富含可以預防肌膚老化、保持水潤的成分，每天一包醇耀妍3就能輕鬆呵護健康！」





▲▼玄彬公開維持男神狀態的秘密，每天一包醇耀妍即是他的抗老保濕關鍵。（圖／翻攝自YouTube）

無論是愛美的女孩還是注重保養的男士，玄彬的保養秘訣已經說得超清楚了！每天一包醇耀妍3，簡單純飲或是搭配氣泡水，輕鬆不花一分鐘的時間就能內外兼顧、抗老保濕，連男神都無法抗拒的保養模式，平常無法做到嚴格飲控與健身的我們，更要即刻跟上！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0