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玄彬「被肌肉耽誤」的保養天才！粉絲目睹透亮膚質驚呼：孫藝真完全輸慘…

玄彬,孫藝真,保養,肌膚,醇耀妍3,逆齡,美肌（圖／業者提供）

▲玄彬帥氣現身台灣與紛絲同樂，自體發亮的好膚質閃瞎全場粉絲！（資料照／記者周宸亘攝）

記者錢雅慧／綜合報導

韓國男神玄彬近日特地來台與台灣粉絲近距離互動，還不忘跨海放閃老婆孫藝真「過年特別休假陪她過」。但在這之前，粉絲就已經被男神自帶的「燈泡肌」閃瞎了，甚至嫉妒表示：「今天來看玄彬都需要自備防曬乳和墨鏡，因為他的皮膚真的太亮了！」

誰說燈泡肌是女明星專利？
玄彬「肌膚透亮到讓人心臟爆擊」為男神肌寫下逆天標準！
很多人以為玄彬的保養秘招來自孫藝真手把手調教，事實上玄彬在拍戲期間，已經悄悄成為台灣品牌「醇耀妍3」的鐵粉，最近甚至還接下新代言人的任務，在最新廣告中任由鏡頭對焦拉近。玄彬光滑細緻的肌膚以及超自然的好氣色，一點都看不出來已經42歲，重新定義什麼才是「零瑕疵的男神肌」，就連20幾歲的小鮮肉也要自歎不如：「根本不讓人活啊！」

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玄彬私下跟記者透露，拍戲的環境一旦不穩定，肌膚就很容易乾燥黯沉，現在為了維持最佳狀態，他每天就算再忙也會提醒自己需要一包醇耀妍3。由於包裝一撕開就能享用，輕鬆讓膚況時刻保持在巔峰狀態，超有感的產品力就是讓歐巴接下代言的關鍵原因！

醇耀妍3憑實力讓挑惕的「韓國經紀公司」點頭簽代言！
細數歷屆代言都是「大勢女星」第一位竟然是「她」？
玄彬的加入讓「醇耀妍3」再掀話題，也證明台灣品牌的高品質和強大實力，讓一向挑惕的韓國經紀公司都願意點頭簽下代言！

其實回顧醇耀妍歷屆代言人，不乏「大勢女星」的身影，最近更有網友發現，首位代言人竟然是華語天后「呸姐」蔡依林！原來蔡依林曾多次在公開場合表示，維持健康狀態的祕訣不僅在於充足睡眠與規律運動，也需要適時搭配健康補給品，透過天然成分和均衡營養，幫助身體達到酸鹼平衡。「我覺得用喝的保養可以快速補充人體所需營養素，還能讓膚色透亮、狀態滿分，隨時隨地展現好氣色！」

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▲▼升級的「醇耀妍3」再掀話題，沒想到最近有網友發現，華語天后Jolin蔡依林早在2016年就開始「用喝的」養出逆齡美肌！（圖／資料照、翻攝自蔡依林臉書）

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怎麼會愈活愈年輕？
辣媽賈靜雯也靠「一天一包」喝出女神光！
說到保養，誰能不提到「凍齡女神」賈靜雯？即使身為三個寶貝女兒的媽，年紀更是默默迎來5字頭，但最近剛幫媽媽過生日的賈靜雯，在社群媒體上依舊維持少女般的氣質與膚況，與大女兒梧桐妹站在一起，彷彿姊妹般的畫面更讓粉絲直呼不可思議！

賈靜雯過去曾分享：「我每天早上起床後一定會喝一包醇耀妍，這已經成為我日常保養不可或缺的一部分。」她特別提到，醇耀妍內含天然野櫻莓、專利石榴以及白藜蘆醇，短短幾天就能有感改善膚況和氣色，讓她即使素顏出門也能自信滿滿。

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▲最近帶著梧桐妹現身信義區酒吧的賈靜雯，狀態之好讓周遭的外國朋友根本不敢相信她已經是50歲的媽媽！（圖／翻攝自賈靜雯粉絲團）

Ella「不甩老公」大秀性感三點！
率性直呼：保養做對了就會更有自信
 Ella陳嘉樺也曾幽默表示：「老公滿足不了我的，我就自己來！」這句話乍聽讓人想歪，其實她的「自己來」也是靠每天一包醇耀妍來保養自己的肌膚！Ella坦言，自己對「氣色」、「皺紋」和「肌膚」這三大問題特別在意，因此每天都會喝醇耀妍來維持最佳狀態。

「我的工作需要長時間上妝，作息不固定偶爾也被迫熬夜，膚質很容易出問題，但喝了醇耀妍之後，不僅氣色變得紅潤，皺紋也變淡了，總之肌膚狀況整個改善得非常明顯！」她還補充：「包裝一撕就能喝的保養品，隨時隨地都能補充營養，對於像我這種又忙又愛漂亮的人來說，簡直是救星！」

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▲愈來愈美的Ella坦言完美的老公也有滿足不了她的地方，幸好有醇耀妍來幫忙Keep住女明星最重要的肌膚狀態！（圖／翻攝自Ella陳嘉樺粉絲團）

2025「醇耀妍3」全方位升級！
添加「白皮杉醇」實現宛如鑽石的拋光肌
 2025年迎來最新的「醇耀妍3」版本！相較於過去不僅成分升級，效果也更加顯著！品牌特別強調，這次的升級配方中就是多了能控制代謝、提升皮膚防禦力，還能抗發炎氧化、抑制脂肪細胞生成的「白皮杉醇」，身體健康了，整個人的狀態與氣色當然也會跟著全面提升！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0

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