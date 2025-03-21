ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

比送花還甜！玄彬白色情人節公開「凍齡特調」超強大醇耀妍讓粉絲全暴動

▲▼玄彬,醇耀妍,韓流,凍齡,醇耀妍3,亞洲,白色情人節。（圖／品牌提供）
▲男神玄彬白色情人節驚喜寵粉！送上「醇耀妍」當情人節禮物（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

記者錢雅慧／綜合報導

3月14日白色情人節，韓流男神玄彬竟然驚喜現身台北，以醇耀妍3全球代言人的身份，與粉絲共度浪漫時光！容光煥發的他在記者會上大方分享凍齡秘訣：「除了長期的規律運動、均衡飲食與高效抗氧化保養，醇耀妍3現在也成為我的日常必備！」現場甚至還透露自己的飲用小秘訣，更親自調製「醇耀妍特調」送給粉絲，讓現場一票粉絲大呼「暈船啦！」、「幸福感爆棚！」

40歲玄彬帥到不像話！網友比對驚呼：根本愈活愈年輕
專為亞洲人研發的保健食品醇耀妍，熱銷突破1000萬盒，2025年迎來全新升級！「醇耀妍3」採用白藜蘆醇Ｘ白皮杉醇雙效抗氧科技，全面提升肌膚年輕光采，成為逆齡保養的關鍵選擇！而說到「最稱職代言人」，40歲的玄彬根本就是教科書等級的完美範本！

玄彬自《我叫金三順》爆紅以來，始終穩坐「韓劇男神天花板」，顏值更是從未崩壞！記者會後網友特別「考古比對」他的舊劇照，翻出2010年《秘密花園》時的畫面，與現今2025年的樣貌對比後驚呆：「這根本是同一天拍的吧？」《秘密花園》時期的玄彬五官立體、下顎線俐落、肌膚緊緻透亮，如今40歲的他依然沒有歲月痕跡，法令紋、細紋、膚況通通保持完美，讓粉絲驚呼：「這不是凍齡，是穿越時空吧！」、「醇耀妍3的效果好強大，馬上要加進購物車！」
 

▲▼玄彬,醇耀妍,韓流,凍齡,醇耀妍3,亞洲,白色情人節。（圖／品牌提供）
▲「醇耀妍3」全球代言人玄彬攜手麗彤生醫董事長張麗綺在白色情人節這天驚喜現身！（圖／資料照）

玄彬自律運動習慣大公開，再靠麗彤生醫「醇耀妍3」打造滿分狀態！
在記者會中談到如何維持超狂體態與啵亮膚質，玄彬透露自己熱愛重量訓練、核心鍛鍊和有氧運動，每天都會安排運動時間，就算拍戲再忙也絕不間斷，「保持運動習慣，不只是讓身材更好，更重要的是整體狀態會變得超有活力、讓肌膚展現健康光澤！」
 

▲▼玄彬,醇耀妍,韓流,凍齡,醇耀妍3,亞洲,白色情人節。（圖／品牌提供）
▲跟上「男神級」保養行列，養出穩定透亮的好膚質。（圖／翻攝自醇耀妍官方網站）

而且運動完的補充關鍵也不能馬虎，玄彬習慣攝取高蛋白飲食和抗氧化成分來修復身體，這時候，「醇耀妍3」也成為他每天必備的保養神器！有趣的是，玄彬還自爆自己有喝醇耀妍3的獨家喝法：「我喜歡加氣泡水，這樣喝起來更清爽！」他笑著補充：「保養不該是負擔，應該要成為一種日常享受！」難怪40歲的玄彬不只身材維持巔峰，就連膚況也穩得像20歲，完全展現韓劇男神的「少年感」！

男神玄彬的凍齡秘密——醇耀妍，麗彤生醫研發升級！
由麗彤生醫打造的「醇耀妍」，全新升級版加入頂級抗老配方，專為亞洲人體質研發，全面對抗肌膚老化問題！全新升級的「醇耀妍」為抗老凍齡打造雙核心配方——白藜蘆醇＋白皮杉醇，主打能強效對抗自由基傷害，促進膠原蛋白生成，使肌膚維持緊緻、光澤、細膩，同時有效預防暗沉與鬆弛，keep住年輕氣場、肌膚狀態穩如玄彬！以「用喝的保養品」為概念設計，「醇耀妍」除了要讓頂級成分被身體吸收得更快更完整，同場更搭配黃金沙棘果、野櫻莓、紅石榴等超能植萃，全方位修護細胞損傷，趕跑斑點瑕疵。更別說業界最高的80,000倍萃取神經醯胺和透白原萃薏仁，直接幫你把膚況調到「玄彬級」的透亮緊緻，讓保濕力永遠在線！
 

▲▼玄彬,醇耀妍,韓流,凍齡,醇耀妍3,亞洲,白色情人節。（圖／品牌提供）
▲立體的五官、緊緻透亮的皮膚、俐落的下顎線，讓人難以相信這是40歲的肌膚狀態！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

無論你是忙碌的上班族、經常熬夜的工作狂，或是希望維持年輕狀態的男性女性，聽歐巴的話，從現在開始每天一包醇耀妍3，一撕即飲不用5秒鐘，講求儀式感的話，還可以搭配氣泡水享受飲用，和男神一起輕鬆養出人人稱羨的「少年感」！

麗彤生醫，研發再升級—醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「金髮Yuki」CPR遭質疑！　救護人員親示範一次看

推薦閱讀

韓流男神玄彬擔任醇耀姸代言人　白色情人節閃耀台北！

韓流男神玄彬擔任醇耀姸代言人　白色情人節閃耀台北！

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

玄彬, 醇耀妍, 韓流, 凍齡, 醇耀妍3, 亞洲, 白色情人節

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 葛西瓦受邀參加電音趴「合體電音女神」！　預告「會通知張惠妹」
  2. 趙露思遭辱罵「廢物」！殘酷私訊公開…網驚：黑粉怎會知道手機號
  3. 金秀賢月底「還是要來台」醜聞後首露面　高雄警50警力戒備
  4. 「金賽綸結婚」案外案！爆料者喊冤：沒給錄音檔　痛飆李鎮浩想自己活命
  5. 比送花還甜！玄彬白色情人節公開「凍齡特調」超強大醇耀妍讓粉絲全暴動
  6. 野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生
  7. 蔡阿嘎做「+0聲明懶人包」　濃縮片23秒結束：節省大家的時間
  8. 黃安回陸媒：以身為中國人為榮！被檢舉「持大陸身分證」陸委會查了
  9. 金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了
  10. 《宅男行不行》傳將推出新外傳！　「史都華當主角」劇名、卡司曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366