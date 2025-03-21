比送花還甜！玄彬白色情人節公開「凍齡特調」超強大醇耀妍讓粉絲全暴動



▲男神玄彬白色情人節驚喜寵粉！送上「醇耀妍」當情人節禮物（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

記者錢雅慧／綜合報導

3月14日白色情人節，韓流男神玄彬竟然驚喜現身台北，以醇耀妍3全球代言人的身份，與粉絲共度浪漫時光！容光煥發的他在記者會上大方分享凍齡秘訣：「除了長期的規律運動、均衡飲食與高效抗氧化保養，醇耀妍3現在也成為我的日常必備！」現場甚至還透露自己的飲用小秘訣，更親自調製「醇耀妍特調」送給粉絲，讓現場一票粉絲大呼「暈船啦！」、「幸福感爆棚！」

40歲玄彬帥到不像話！網友比對驚呼：根本愈活愈年輕

專為亞洲人研發的保健食品醇耀妍，熱銷突破1000萬盒，2025年迎來全新升級！「醇耀妍3」採用白藜蘆醇Ｘ白皮杉醇雙效抗氧科技，全面提升肌膚年輕光采，成為逆齡保養的關鍵選擇！而說到「最稱職代言人」，40歲的玄彬根本就是教科書等級的完美範本！

玄彬自《我叫金三順》爆紅以來，始終穩坐「韓劇男神天花板」，顏值更是從未崩壞！記者會後網友特別「考古比對」他的舊劇照，翻出2010年《秘密花園》時的畫面，與現今2025年的樣貌對比後驚呆：「這根本是同一天拍的吧？」《秘密花園》時期的玄彬五官立體、下顎線俐落、肌膚緊緻透亮，如今40歲的他依然沒有歲月痕跡，法令紋、細紋、膚況通通保持完美，讓粉絲驚呼：「這不是凍齡，是穿越時空吧！」、「醇耀妍3的效果好強大，馬上要加進購物車！」





▲「醇耀妍3」全球代言人玄彬攜手麗彤生醫董事長張麗綺在白色情人節這天驚喜現身！（圖／資料照）

玄彬自律運動習慣大公開，再靠麗彤生醫「醇耀妍3」打造滿分狀態！

在記者會中談到如何維持超狂體態與啵亮膚質，玄彬透露自己熱愛重量訓練、核心鍛鍊和有氧運動，每天都會安排運動時間，就算拍戲再忙也絕不間斷，「保持運動習慣，不只是讓身材更好，更重要的是整體狀態會變得超有活力、讓肌膚展現健康光澤！」





▲跟上「男神級」保養行列，養出穩定透亮的好膚質。（圖／翻攝自醇耀妍官方網站）

而且運動完的補充關鍵也不能馬虎，玄彬習慣攝取高蛋白飲食和抗氧化成分來修復身體，這時候，「醇耀妍3」也成為他每天必備的保養神器！有趣的是，玄彬還自爆自己有喝醇耀妍3的獨家喝法：「我喜歡加氣泡水，這樣喝起來更清爽！」他笑著補充：「保養不該是負擔，應該要成為一種日常享受！」難怪40歲的玄彬不只身材維持巔峰，就連膚況也穩得像20歲，完全展現韓劇男神的「少年感」！

男神玄彬的凍齡秘密——醇耀妍，麗彤生醫研發升級！

由麗彤生醫打造的「醇耀妍」，全新升級版加入頂級抗老配方，專為亞洲人體質研發，全面對抗肌膚老化問題！全新升級的「醇耀妍」為抗老凍齡打造雙核心配方——白藜蘆醇＋白皮杉醇，主打能強效對抗自由基傷害，促進膠原蛋白生成，使肌膚維持緊緻、光澤、細膩，同時有效預防暗沉與鬆弛，keep住年輕氣場、肌膚狀態穩如玄彬！以「用喝的保養品」為概念設計，「醇耀妍」除了要讓頂級成分被身體吸收得更快更完整，同場更搭配黃金沙棘果、野櫻莓、紅石榴等超能植萃，全方位修護細胞損傷，趕跑斑點瑕疵。更別說業界最高的80,000倍萃取神經醯胺和透白原萃薏仁，直接幫你把膚況調到「玄彬級」的透亮緊緻，讓保濕力永遠在線！





▲立體的五官、緊緻透亮的皮膚、俐落的下顎線，讓人難以相信這是40歲的肌膚狀態！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

無論你是忙碌的上班族、經常熬夜的工作狂，或是希望維持年輕狀態的男性女性，聽歐巴的話，從現在開始每天一包醇耀妍3，一撕即飲不用5秒鐘，講求儀式感的話，還可以搭配氣泡水享受飲用，和男神一起輕鬆養出人人稱羨的「少年感」！

麗彤生醫，研發再升級—醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0