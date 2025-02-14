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別讓流感迫降你家！玄彬靠「4招好習慣」護體　喊話粉絲：一起來

記者錢雅慧／綜合報導

氣溫起伏不定，加上近來影劇圈的憾事，讓流感疫情成為年初最熱議話題！隨著日本A型流感持續拉警報，專家也示警B型流感可能會在2月後蔓延，讓不少人擔心：「該怎麼抵擋這波流感大軍？」其實不只日本，韓國也迎來自2016年以降最嚴重的流感疫情，病例數直接創下8年新高！年前才來到台灣宣傳新電影的玄彬，也分享他的自我保護小撇步！

流感,玄彬,保健食品,醇耀妍3（圖／翻攝自IG、擷取自品牌官方Youtube）

▲造訪台灣多次的玄彬，大方與台灣粉絲分享他的養生秘招與抗流感撇步！（圖／翻攝自IG）

根本自律養生大魔王！
玄彬「平日靠4招」打造健康護盾
「與其說對抗流感，不如說我平常就很重視規律的生活習慣以及身體的營養補充！」每一次的拍攝環境對免疫力都是極大的挑戰，「如果免疫力不好，就很容易感冒或生病。」因此，玄彬在日常生活中要求自己一定要做到以下這四件事：

1.充足水分
隨時攜帶水壺，保持身體水分，有助於肌膚水嫩和促進代謝，維持體內環境穩定，支持免疫系統。

2.規律運動與良好睡眠
即使忙碌，每天抽出30分鐘進行適度運動，像是快走或瑜伽。此外，擁有良好的睡眠也能好好修復肌肉以及增強免疫系統增強。

3.注意飲食
選擇富含維他命C和抗氧化成分的食物，避免高糖和油膩食物，以減少慢性發炎影響免疫。

4.保健食品加持
儘管玄彬非常注重飲食，但因為繁忙的工作，難以確保每天都能攝取足夠的營養，因此他會選擇含抗氧化成分的保健食品來彌補這些不足，特別是「醇耀妍3」，這款保健食品含有白藜蘆醇和白皮杉醇兩種成分，能有效增強免疫力，提升抵抗力，特別是在流感高發季節。此外，這些成分具有強大的抗氧化作用，有助於減少自由基的損害，支持身體健康，保持活力。透過這樣的補充，讓玄彬在忙碌的工作中仍能維持良好的體力和免疫功能，保護自己免受疾病侵襲。

▲▼玄彬、朴勳《哈爾濱》台灣記者會-玄彬。（圖／記者周宸亘攝）

▲年前來台快閃一波的玄彬，展現讓人難忘的好膚質與好氣色，即使是在記者會中的提問環節，記者快門一拍都是時尚大片！（資料照／記者周宸亘攝）

揭秘白藜蘆醇＋白皮杉醇
是「抗老組合」也可以是「抗流感」的秘密武器！
不少醫學研究指出，維持免疫力正是抵擋流感病毒的關鍵，玄彬接下代言的「醇耀妍3」正是以此概念設計！除了主打添加日本玄米神經醯胺、石榴多酚、皇家野櫻莓、沙棘籽萃取、神經醯、提高肌膚保濕力、提亮膚色並且預防肌膚老化，新升級的配方更含有被證實具備抗氧化、抗發炎效果，有助於強化身體自然防護屏障的白藜蘆醇、白皮杉醇。尤其是白皮杉醇，是一種強效的抗氧化劑，具有多重健康益處。它能有效中和自由基，減少氧化壓力，保護細胞免受損害，從而有助於延緩衰老過程。除此之外，白皮杉醇還能增強免疫系統功能，提高身體抵抗疾病的能力，並減少慢性炎症的發生，對抗因炎症引起的健康問題。研究顯示，白皮杉醇具有抗癌潛力，能夠抑制癌細胞的生長與擴散。總體而言，這種天然植物成分對提升免疫力、抗衰老、減少炎症以及保護心血管等方面具有顯著的保健效果。

考量到亞洲人面對長時間的工作壓力與不穩定的氣候變化，白藜蘆醇、白皮杉醇加上原有班底的黃金陣容，正是新一代「醇耀妍3」補內養外，讓整個人從裡到外全面提升的關鍵！

流感,玄彬,保健食品,醇耀妍3（圖／翻攝自IG、擷取自品牌官方Youtube）

▲全新升級的「醇耀妍3」內含具備抗氧化、抗發炎效果，有助於強化身體自然防護屏障的白藜蘆醇、白皮杉醇，幫男神玄彬抗氧化的同時，還能促進身體提升免疫力。（圖／擷取自品牌官方Youtube）

2025流感不怕
跟著男神輕鬆抗疫！
隨著A型、B型流感接力到來，令人擔憂如何在病毒侵襲中全身而退，然而玄彬用實際行動證明了「內在保健」的重要性！無論是最基本的飲食、運動，或是精準補充白藜蘆醇、白皮杉醇等營養，這些往往令人忽視的養生習慣，就是讓歐巴的肌膚與健康狀況始終保持在巔峰的關鍵！

面對這波流感季節，玄彬也特別呼籲粉絲：「想要預防生病、保持最佳狀態，一起養成健康的生活習慣吧！」透過每天一包醇耀妍3，一般人也可以像男神一樣，在病毒肆虐中依然保持閃亮狀態！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0

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流感, 玄彬, 保健食品, 醇耀妍3

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