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你是選「開超跑的玄彬」還是「肌膚無敵的玄彬」？粉絲選不出來差點崩潰

▲▼ 玄彬,男神,超跑,保養品,穩定,法拉利,醇耀妍,保健,保養,健康,養膚,肌膚。（圖／翻攝自IG）
▲駕馭頂級跑車的男神玄彬同時也駕馭著自己最美好的狀態，無形間流露出天生貴公子的氣息！（圖／擷取自IG影片）

記者錢雅慧／綜合報導

男神玄彬最近被眼尖的網友發現出現在義大利超跑的全新廣告中，他接連換穿西裝與休閒夾克造型，露出王子般的笑容與帥氣。然而當鏡頭拉近，玄彬那張宛如雕刻般的緊緻肌膚更讓人震撼，就算在陽光直射下，膚況依舊細緻無瑕，比跑車的鏡面烤漆還光滑，甚至還有人學湖中女神，「你選的是開超跑的玄彬，還是擁有無瑕好膚質的玄彬」這種超刁鑽問題，讓粉絲哀嚎：「我不能兩種都要嗎！」
 

▲▼ 玄彬,男神,超跑,保養品,穩定,法拉利,醇耀妍,保健,保養,健康,養膚,肌膚。（圖／翻攝自IG）
▲42歲男神的穩定好膚況，讓女粉絲都哀歎跟不上歐巴的保養腳步。（圖／擷取自IG影片）

代言世界超跑品牌法拉利
更能駕馭自己最完美的狀態
無論是代言全球頂級品牌，還是接下密集的拍攝行程，站在頂流的男神依舊展現毫無破綻的氣場！不過，真的要剖析玄彬的魅力，粉絲死忠支持的關鍵絕對不只因為外型，而是他對完美狀態的極致追求，才能讓他不只帥氣駕馭超跑，更能長期駕馭自己最完美的狀態！

超跑需要精密的引擎調校來確保極速運行，而玄彬的「肌膚引擎」則仰賴高效的保健食品來維持最佳狀態，專為亞洲人設計的高效抗氧化養膚神器「醇耀妍」，就是讓他的狀態始終在線的秘密武器！

超跑等級的保養法則
男神「每日一包醇耀妍」幫身體與肌膚內在調校！
之所以能成為玄彬手中的逆齡王牌，就不能不提「醇耀妍」擁有的高效抗氧化成分！最新一代的核心成分白藜蘆醇與白皮杉醇被譽為「抗老黃金搭檔」，不僅能夠強力對抗自由基侵害，還能促進膠原蛋白生成，讓肌膚維持彈性、光澤與細膩度，遠離暗沉與鬆弛！
 

▲▼ 玄彬,男神,超跑,保養品,穩定,法拉利,醇耀妍,保健,保養,健康,養膚,肌膚。（圖／翻攝自IG）
▲靠著「用喝的保養品」，也能和玄彬一樣擁有零死角的完美膚況！（圖／翻攝自IG）

其中，有助於強化身體自然防護屏障的白藜蘆醇，甚至還擁有開啟肌膚時光機的逆齡鑰匙，因為來自於天然植物萃取，擁有卓越的抗氧化能力，能夠強化肌膚屏障，減少自由基對細胞的傷害，有效預防膚色暗沉及膠原蛋白流失，使肌膚持續緊緻透亮！而白皮杉醇則以「抗老＋緊膚」雙重功效著稱，既能活化肌膚、減少氧化壓力，還能提升肌膚保濕度，不僅能淡化細紋、讓膚況更穩定透亮，進而形成天然的年輕防護罩，為男神的肌膚，從底層重新建立穩定的年輕狀態！

除了白藜蘆醇、白皮杉醇這兩大明星成分，「醇耀妍」還添加了日本玄米神經醯胺，使肌膚長時間維持水嫩光滑，石榴多酚、皇家野櫻莓、沙棘籽萃取等多種抗氧化植物精華，再進一步預防肌膚氧化與暗沉，讓膚色維持勻亮透光。靠著這些成分相互協作，短時間內就能看得見有感透亮的膚況，長時間下來更能感受到從根本提升的肌膚品質！

用喝的保養品
才能呈現零死角的完美狀態
無論你是男神女神還是一介平民小粉絲，絕對都能認同「擁有穩定的膚況，簡直要比擁有一台超跑還難」的道理！有鑒於外用的保養品作用範圍往往只侷限於肌膚表層，無法真正從根源改變肌膚老化問題，「醇耀妍」以喝的保養品為出發，將每一滴營養精華直送肌膚底層，確保每一個細胞都能獲得修復與再生的能量！

超跑可以沒有，但顏值不能輸！每天一包「醇耀妍」向玄彬歐巴看齊，把自己的狀態維持在最美好的巔峰。我們或許很難坐上超跑駕駛座，但絕對能擁有像玄彬一樣零死角的透亮肌膚！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0

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