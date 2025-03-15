韓流男神玄彬擔任醇耀姸代言人　白色情人節閃耀台北！

▲玄彬在記者會上大方分享保養秘訣：「維持最佳狀態，關鍵在於長期的運動、均衡飲食與高效抗氧化保養。醇耀姸 3已成為我的日常必備！」(圖／醇耀妍官方網站，下同）

消費中心／綜合報導

今年，韓流頂級男神玄彬 擔任全球代言人，並於白色情人節驚喜現身台北，與粉絲共度浪漫時光。距離上次來台僅兩個月，這次玄彬顯得更加從容自信，展現「太平洋寬肩」的迷人魅力，吸引全場目光。他在記者會上大方分享保養秘訣：「維持最佳狀態，關鍵在於長期的運動、均衡飲食與高效抗氧化保養。醇耀姸 3已成為我的日常必備！」

專為亞洲人研發的保健食品「醇耀姸」，熱銷突破1000萬盒，2025年迎來全新升級！「醇耀姸 3」 採用白藜蘆醇 × 白皮杉醇雙效抗氧科技，全面提升肌膚年輕光采，成為逆齡保養的關鍵選擇。

談到運動習慣，玄彬透露自己熱愛重量訓練、核心鍛鍊與有氧運動，並且每天保持運動習慣，以維持結實身材與體能狀態。他表示：「規律運動不僅讓我保持最佳狀態，也能讓肌膚展現健康光澤。運動後，我會補充足夠的營養，像是富含蛋白質的飲食與抗氧化成分，醇耀姸 3 就是我每天保養的重要一環。」此外，他也提到自己喜歡搭配氣泡水飲用醇耀姸，讓補充營養的過程更輕鬆愉快。

適逢情人節，玄彬也分享選禮哲學：「禮物最重要的是心意，今年就用醇耀姸 3，為摯愛送上一份年輕與健康！」現場更特調醇耀姸飲品，親自贈送粉絲，讓大家直呼：「幸福感爆棚！」

這次來台，玄彬回憶起今年1月為電影《哈爾濱》宣傳時，驚喜發現飯店對面大樓掛著自己的醇耀姸 3巨幅海報：「那一刻，真的感受到台灣粉絲滿滿的愛，非常感激！」

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