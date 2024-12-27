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《D社》再爆宋旻浩服役期間「跑趴嗨酒菸玩樂」！　退伍後近況曝光

記者張筱涵／綜合報導

WINNER成員宋旻浩近日因服役期間疑似怠工的爭議引發輿論熱議，目前警方已經立案調查，若屬實，有可能要重新入伍。而他患有人群恐懼症、恐慌障礙及雙相情感障礙的事情也因此受到矚目，但卻因為兵役期間出國和聚會遭到質疑，目前已經退伍的他現況跟著曝光。

外送稿用　▲▼宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

▲宋旻浩捲兵役爭議。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

宋旻浩服役期間以人群恐懼症、恐慌障礙及雙相情感障礙為由多次請病假，且因為害怕人群的關係，被安排到不顯眼的崗位。然而，《Dispatch》報導指出，他在2023年8月19日的服役期間，前往參與DJ趴，並在現場隨意穿著享樂，參加派對的一位人士透露「宋旻浩當時喝酒、抽菸，盡情享受派對」，沒有注意到有人群恐懼或恐慌障礙的跡象。

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另外，宋旻浩也被爆近日積極參與跑步社團活動，正在為了恢復身材而努力，跑步社團的成員表示：「我有和宋旻浩一起跑團體馬拉松，最近挑戰了20公里完賽，他也瘦了很多。」

麻浦警察局目前正調查宋旻浩在社會服務期間的怠工行為，包括調閱監視器畫面、進出紀錄、日誌及員工證詞等，以判定是否違反相關規定。根據兵務廳的規定，若確定怠工屬實，宋旻浩可能面臨法律責任。

除了本身服役狀況，宋旻浩2024年3月從麻浦設施管理公團調至居民便利設施，而他的主管在前一個月也調任至同一地點。該管理者表示，因宋旻浩無法適應原崗位，才將其調至新設施。這一異動引發外界對兩人關係的猜測。

與宋旻浩共事的同事透露，由於宋旻浩的明星身份，他拒接電話，並頻繁使用假期。即便設施方曾配合其需求，調整上班時間，卻仍無法阻止相關爭議的發生。

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