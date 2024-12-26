韓警證實：對宋旻浩兵役立案調查！　若違規「將重新當兵」

記者張筱涵／綜合報導

WINNER成員宋旻浩因服役期間的表現問題，引發不當服役爭議，已被韓國兵務廳移交警方立案調查。首爾麻浦警察署於12月26日表示，已接獲兵務廳的調查請求，並將宋旻浩列為嫌疑人展開調查。

▲宋旻浩近日捲當兵出勤爭議。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）



據韓媒《體育朝鮮》報導，警方目前正在審查兵務廳提供的資料，以判斷宋旻浩是否違反《兵役法》。兵務廳表示，若警方確認宋旻浩在服役期間存在問題，即使已完成替代役，其召集解除處分可能被撤銷，並需針對問題期間重新服役。

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此次爭議始於韓國媒體《Dispatch》於12月17日的報導，指宋旻浩在首爾麻浦居民福利設施服役期間態度不佳，常常沒來或是沒在服役，甚至在場時「僅躺著玩遊戲」。不過也有負責人出面表示，宋旻浩其實長期飽受恐慌症和雙相情感障礙困擾，早在3月到4月就被判定不適合當兵，但本人拒絕且堅持完成勤務，引發廣泛爭議。

宋旻浩所屬經紀公司YG娛樂對此回應稱：「藝人在服役期間的具體細節無法確認，但病假是因服役前已接受的治療延續，其他假期均依規定使用。」並否認相關指控。

面對輿論壓力，首爾市市長吳世勳宣布展開「社會服務要員服役實態緊急全面調查」，強調將根據調查結果嚴肅處理，並視需要向兵務廳提出制度改進建議。此外，時事節目《想知道的故事Y》也公開徵集替代役藝人相關的服役不當行為線索，事件是否會擴大波及韓國娛樂圈引發關注。