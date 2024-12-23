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D社槓上宋旻浩！同梯出面指控「他有藝人特權」：當兵躺著玩電玩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手宋旻浩近日遭到《Dispatch》爆料怠慢當兵職務，公司拿出他罹患恐慌症和雙相情感障礙的證明，強調雖然可以提早退役，但儘管如此他還是想要把兵役履行完畢，輿論瞬間由黑轉好。怎料，《Dispatch》23日再度登出一則爆料，一共6位相關人士出面爆料「根本沒來上班」、「沒有在做事」、「來都在玩電玩」，雙方各說各話、正式槓上。

▲D社找到宋旻浩同梯爆料，指控他根本沒在上班，晚到早退享有藝人特權。（圖／翻攝自IG）

▲D社找到宋旻浩同梯爆料，指控他根本沒在上班，晚到早退享有藝人特權。（圖／翻攝自IG）

《Dispatch》23日再度登出一則爆料，宋旻浩2023年原先是在「麻浦設施管理公團」服役，當時的同梯A與該單位職員B一起出面指控，宋旻浩根本沒在上班，A透露正常上班時間為早上9點，「只有宋旻浩是10點來，說是因為他吃藥的關係，但細項我不清楚」，照理來說比別人晚上班1小時，A直呼：「我都9點上班了，認為他10點到職是可以遵守的，但幾乎沒看過他10點到。」接著他諷刺：「 不來的日子比來的日子還多，我上班的時候幾乎沒看過他準時到，都是超過10點才來，露個臉就走了。」

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▲▼▲D社23日再度爆料宋旻浩當兵怠慢。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲▼D社23日再度爆料宋旻浩當兵怠慢。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲▼宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

職員B清楚講出宋旻浩負責的工作事項，他隸屬於停車場組，業務包含接民怨電話、整理文件、發送信件等，「所有人都得接民怨電話，除了他（宋旻浩）以外，理由是人們都認得宋旻浩的聲音」，宋旻浩來到單位就是戴著耳機、躺著玩電玩。就連發送信件，宋旻浩也推託，原因是他患有人群恐懼症，B語氣充斥不滿：「有人群恐懼症，還一直去抽煙，我們辦公室抽菸的地方旁邊就是超市，他總是在停車場的殘障人士車位附近、在人來人往的地方抽著菸。」

A、B是宋旻浩前單位的同事，兩人口徑一致指控他怠慢職務，清楚講出宋旻浩到班的時間點，通常是10點半又或者11點抵達，玩個近半小時的電玩，再返回家裡吃午餐，接著下午5點50分出現，接近晚間6點離開，照理來說10點上班應該是晚上7點下班，但宋旻浩享有藝人特權，不只出勤時間大幅縮短，就連午餐都可以在家中享用。

▲宋旻浩頂著長髮飛美國參加婚禮。（圖／翻攝宋丹雅Instagram）

▲宋旻浩頂著長髮飛美國參加婚禮，但這時也是當兵時期。（圖／翻攝宋丹雅Instagram）

至於宋旻浩的服裝問題，一頭長髮掀起議論，B無奈表示，「宋旻浩長髮的照片好幾次被傳到網路上，還頂著那顆頭去參加妹妹婚禮，害我們公團被罵」，單位上退休的科長曾經念過他「把頭髮剪一剪」，但他左耳進右耳出，就連制服都沒好好地穿，「替代役有自己的服裝，但宋旻浩不穿，他說因為胖了穿不下」。

《Dispatch》這則爆料文主要是同梯A與職員B出面，但其實媒體又循線訪問了其他4位同事與友人，所有人都表示「根本沒來上班」、「沒有在做事」、「來都在玩電玩」、「跟他當同梯到底受了什麼罪」。對此，宋旻浩在一片爭議之中於23日正式退伍，YG則回應「有按照規定休假」。

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