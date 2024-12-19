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負責人出面！宋旻浩苦撐2精神疾病　「早被判可退役仍堅持」：住院中

記者張筱涵／綜合報導

韓國男團WINNER成員宋旻浩近日捲入社會服務勤務不當出勤的爭議，麻浦居民便利設施負責人A於19日接受兵務廳調查，並對相關指控作出澄清，表示其勤務管理符合規範，並無不當之處。

▲▼宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

▲宋旻浩近日捲入當兵出勤爭議。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

負責人A接受韓媒《Star News》採訪時強調：「我每天都會確認宋旻浩是否出勤，並讓他簽名，但由於我同時負責多項業務，忙碌時可能未能在早上立即確認他的出勤情況，兵務廳目前正在通過監視器影像核實相關事實。」他同時否認出勤造假指控，稱所有紀錄均依照兵務廳規範進行。

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A進而透露，宋旻浩早在今年3月至4月期間就被列為「不適合服勤」的對象：「根據他的健康狀況，我們與兵務廳討論後認為，提前解除勤務是合理的處理方式，並向他建議此方案。然而，宋旻浩拒絕，堅持完成勤務，他展現了極強的意志力，認為應該堅持到服役結束。」

宋旻浩因長期患有恐慌症和雙相情感障礙，心理狀態起伏不定，近日更因爭議爆發連續兩天請病假未上班。A表示：「目前他的情緒狀態非常不穩定，據經紀人透露，他正在住院接受治療。」

宋旻浩於去年3月開始在麻浦設施管理公團服役，今年3月轉至麻浦居民便利設施繼續勤務。對於外界質疑其轉換勤務地點的合法性，A澄清：「此調動完全按照社會服務要員的規定程序進行，由於他適應新環境存在困難且心理壓力較大，因此基於他的申請進行了調整。」

▲▼宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

▲宋旻浩長期飽受恐慌症和雙相情感障礙困擾。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

根據規定，宋旻浩原定於23日完成勤務並正式解除服役，但兵務廳正在調查其出勤紀錄。如果發現問題，他可能面臨延長勤務的處分。對此，宋旻浩所屬經紀公司YG娛樂回應：「病假的原因是延續服役前的治療，其餘假期均依規定使用。」

南韓網友看了報導後都說「很令人心疼啊…希望能好好接受治療」、「說他在活動時看起來就好好的，因此覺得奇怪的人真可笑，大家只看到經過篩選的節目內容，能了解多少？最近Rosé也坦白自己有抑鬱症和焦慮症狀，在她自己說出來前，有誰事先猜到了？」、「看社會大眾反應就知道為何他要堅持到最後了」。

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