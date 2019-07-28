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邱琦雯被懷疑…不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳、馬俊麟共浴傳聞

記者許皓婷、李欣容／綜合報導

藝人邱琦雯在民視八點檔《大時代》飾演靠自己奮鬥出一片天的堅強女性「秋月」，受到大票觀眾喜愛。她28日突然在Facebook發文，似乎為私事動怒的她，更氣到直呼：「被懷疑人格很不舒服。」

▲邱琦雯。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

▲邱琦雯。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

邱琦雯28日突然在Facebook發文：「入行這麼多年，拍了這麼多戲，我學會該有的工作態度與分寸，什麼事該做、什麼事不該說、不用誰教、自己都懂！」她更表示自己性直，不搞私下那套，「我有做的事、我承認，我沒做的事、不要懷疑栽贓我。」

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邱琦雯不滿地直言：「別用一些方式暗喻引起他人對我誤會，我做人一向敢做敢當！你們敢做敢當嗎？」她更氣炸直呼：「被懷疑人格很不舒服。」並PO了一張圖，裡頭則寫著：「真正的壞人並不可怕，可怕的是埋伏在身邊的假好人。」

▲邱琦雯。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

▲邱琦雯FB發文。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

而王瞳、艾成傳出分手，她更鬧出介入馬俊麟家庭等風波，她和艾成27日現身否認情變，被問到之前有人說她和馬俊麟在電視台共浴一事，她當場喊冤並透露知道是誰在亂講話，「因為那時候只有那個演員在，她還說『以為你們兩個一起洗澡嚇死我了』。」

邱琦雯28日晚間發文，表示自己被懷疑栽贓，時機敏感，引起網友猜測是否指的就是王瞳一事，《ETtoday星光雲》記者詢問邱琦雯經紀人，對方表示是私事，「應該不是王瞳，那件事跟她（邱琦雯）扯不上關係吧。」

▲邱琦雯。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

▲網友猜測邱琦雯講的是王瞳。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

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邱琦雯, 王瞳, 艾成, 馬俊麟

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