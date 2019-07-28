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Selina親揭「失聲1年內幕」　曝崩潰心聲：沒有辦法控制音準

記者許皓婷／綜合報導

女星Selina（任家萱）爆出失聲危機後，狀況令外界擔心不已，她近期接受陸媒訪問，坦言自己發現聲音出狀況後，接連看了耳鼻喉科、心理醫生、唱歌老師，大方分享這一年來的心路歷程。

▲Selina。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

▲Selina爆失聲危機。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

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Selina近期接受《騰訊谷雨》專訪，她坦言：「從去年夏天到現在，聲音的問題還是給我很大壓力。」她更透露當時自己正好在錄製新專輯階段，已經完成七首歌了，但到後期，她的聲音狀態開始無法控制，她起初歸咎於太累，最後漸漸發現狀況沒有好轉，反而越來越嚴重，「嚴重到我沒有辦法控制我的音準。」

▲Selina。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

▲Selina在錄製新專輯階段，發現聲音有問題。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

而Selina發現聲音出狀況後，她馬上去看了耳鼻喉科檢查，醫生則告知她聲帶、結構都沒有任何問題，但她卻漸漸地連講話的音都有點拉不太上來，讓她整個人都慌了！接著她又找了唱歌老師求救，她坦言：「其實還是一個很奇怪的過程，因為我是本來會的人，但是我突然不會了，每一次去學唱歌，我都是心不甘情不願的，因為我的心底還是覺得說，妳在搞什麼東西啊？有一點這樣責怪。」她透露自己每次上課都很痛苦，老師給的功課她回家後也不願意練習，「我不想面對，我不想聽到我發出那種聲音，甚至那些天我都不唱歌，自己在家也不唱歌。」

▲Selina。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

▲Selina求助唱歌老師。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

Selina更透露一直到有一次上課的時候，老師很直白地陪她去面對這件事，對方要她接受可能聲音再也沒有辦法像過去那樣唱歌，但是希望她要學新的方法來彌補，把肌肉慢慢訓練起來、茁壯起來，她選擇重新去學習，用新的方式去唱，「它會成為一種新的聲音，會成為新的Selina。」

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