麥莉家中穿丁字褲被拍！　「渾圓蜜桃臀全露」被看光

記者許皓婷／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）因演出迪士尼影集《孟漢娜》爆紅，成為全球知名青春偶像，但她近年作風大膽、嗆辣，一舉一動經常成為關注焦點。她近日在Instagram曬出居家照，大秀渾圓美尻，辣翻一大票網友。

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▲麥莉作風大膽多變。（圖／翻攝自Instagram／麥莉）

麥莉28日在Instagram上PO出一張居家照，只見照片中，她穿著白色上衣，下半身只穿著一件丁字褲入鏡，整個人趴跪在沙發上，一個回眸對著鏡頭放電，渾圓蜜桃臀更被看光光，一雙長腿也是讓人看得目不轉睛，神秘地帶更是若隱若現，姿勢撩人又性感。

▲麥莉PO居家照。（圖／翻攝自Instagram／麥莉）

而剛升格人妻的麥莉不改以往大膽作風，她2018年底與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）完婚，當時兩人僅在家中辦了一場小型的婚禮，邀請數名近親好友參加，非常低調。

事實上，麥莉因為2009年和連恩漢斯沃合作《最後一曲》（The Last Song）陷入熱戀，中間分分合合，2012年首次訂婚，分手後又復合，於2016年再度訂婚，雖然八卦媒體總瘋傳女方沒有心想定下來，但兩人總以行動打破流言，一直以來都傳出小倆口會秘密舉辦婚禮，如今總算升格當人夫和人妻，粉絲都紛紛獻上祝福。