路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

記者許皓婷／綜合報導

竇智孔在演藝圈發展多年，演過多部知名戲劇，近年升格為人夫、人父的他，仍常透過社群網站分享生活點滴，他近日就透露自己在路上偶遇了一名大咖女神，讓他開心直呼：「我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」

竇智孔24日在Instagram發文：「一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」並PO出合照，原來他口中拍肩膀的女孩就是林依晨，他透露對方向他問候「嗨，好久不見」，他則感慨兩人已經長達10年沒見面了，但女方卻一點都沒有改變，狀態依舊維持得非常好，「然後我們就這樣從陸地上聊到海裡去，又聊回陸地上。」

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▲竇智孔巧遇林依晨。（圖／翻攝自Instagram／竇智孔）

事實上，竇智孔2005年和林依晨合作《天外飛仙》結緣，他在劇中飾演「上官浩淇」，林依晨則飾演「七仙女（玉小七）」，當時演出的還有大陸男星胡歌，兩人睽違多年再度合體，網友也紛紛留言：「最喜歡天外飛仙」、「我們的青春阿」、「天哪是女神依晨」、「好懷念啊」。

▲竇智孔、林依晨2005年合作《天外飛仙》。（圖／翻攝自網路）

【竇智孔Instagram全文】

一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，

我想我已經是全宇宙最幸運的人了。

依晨：嗨，好久不見。

我說：真的，有10年吧⋯⋯

依晨：15年吧⋯⋯

我說：真的？但妳怎麼一點也沒變，狀態霹靂好ㄟ⋯⋯

然後我們就這樣從陸地上聊到海裡去，又聊回陸地上。

至於內容？

太家常，索性就略過吧⋯⋯

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#天氣晴朗陽光燦爛

#指北針導航把多年的朋友導向相聚了