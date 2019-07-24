ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

記者許皓婷／綜合報導

竇智孔在演藝圈發展多年，演過多部知名戲劇，近年升格為人夫、人父的他，仍常透過社群網站分享生活點滴，他近日就透露自己在路上偶遇了一名大咖女神，讓他開心直呼：「我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」

竇智孔24日在Instagram發文：「一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」並PO出合照，原來他口中拍肩膀的女孩就是林依晨，他透露對方向他問候「嗨，好久不見」，他則感慨兩人已經長達10年沒見面了，但女方卻一點都沒有改變，狀態依舊維持得非常好，「然後我們就這樣從陸地上聊到海裡去，又聊回陸地上。」

▲竇智孔巧遇林依晨。（圖／翻攝自網路、竇智孔Instagram）

請繼續往下閱讀...

竇智孔巧遇林依晨。（圖／翻攝自Instagram／竇智孔）

事實上，竇智孔2005年和林依晨合作《天外飛仙》結緣，他在劇中飾演「上官浩淇」，林依晨則飾演「七仙女（玉小七）」，當時演出的還有大陸男星胡歌，兩人睽違多年再度合體，網友也紛紛留言：「最喜歡天外飛仙」、「我們的青春阿」、「天哪是女神依晨」、「好懷念啊」。

▲竇智孔巧遇林依晨。（圖／翻攝自網路、竇智孔Instagram）

▲竇智孔、林依晨2005年合作《天外飛仙》。（圖／翻攝自網路）

【竇智孔Instagram全文】

一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，
我想我已經是全宇宙最幸運的人了。
依晨：嗨，好久不見。
我說：真的，有10年吧⋯⋯
依晨：15年吧⋯⋯
我說：真的？但妳怎麼一點也沒變，狀態霹靂好ㄟ⋯⋯
然後我們就這樣從陸地上聊到海裡去，又聊回陸地上。
至於內容？
太家常，索性就略過吧⋯⋯
#天外飛仙 #上官浩奇
#luckyman #dive
#天氣晴朗陽光燦爛
#指北針導航把多年的朋友導向相聚了

推薦閱讀

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

離婚宋仲基！宋慧喬「憔悴近照」曝光…網驚：OMG好憂鬱

離婚宋仲基！宋慧喬「憔悴近照」曝光…網驚：OMG好憂鬱

4正妹現身環球影城！　仔細一看…都是「超夯韓團女神」

4正妹現身環球影城！　仔細一看…都是「超夯韓團女神」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

昆凌抱兒餵動物被拍！　2歲Romeo「暴風抽高」近照曝光

昆凌抱兒餵動物被拍！　2歲Romeo「暴風抽高」近照曝光

爆分手王瞳！　艾成8個月前「一句話」早埋情變玄機

爆分手王瞳！　艾成8個月前「一句話」早埋情變玄機

《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以

《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以

爆懷富商小孩！　范冰冰「穿蓬裙公開露面」鬆口回應了

爆懷富商小孩！　范冰冰「穿蓬裙公開露面」鬆口回應了

張書豪、歐陽妮妮爆同居ing！　遭直擊「夜宿香閨24hrs」

張書豪、歐陽妮妮爆同居ing！　遭直擊「夜宿香閨24hrs」

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林依晨, 竇智孔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影
  2. 6歲粉絲喊劉亦菲「姐姐」被糾正！　「真實年紀」網一查驚呆：仙女就是大氣
  3. 獨家專訪／《WWW》歌手O3ohn登太陽970萬IG！合作ZICO被這點驚訝
  4. 路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」
  5. 雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆
  6. 陸劇情侶檔爆分手！　「兩度合作狂灑糖」戲外鬧不合…2男神躺槍
  7. 獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開
  8. 《聲林之王》呂學翰8月31日開唱！　嘉賓找來金曲獎得主
  9. 「最容易劈腿3星座」　第一名雙子…專家預言：容易走心！
  10. 甩開言承旭緋聞！安心亞直接跟「月老」談戀愛：我拜祂就哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366