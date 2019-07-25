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Hebe親揭「20年心魔」　曝突破契機…網一看笑了！

記者許皓婷／綜合報導

Hebe（田馥甄）近期正在籌備第5張個人專輯，她儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她25日疑似班機誤點，就趁機分享了一篇勵志文，更透露自己有長達20年的心魔。

▲Hebe克服20年心魔。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

▲Hebe近期忙著籌備五專。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

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Hebe25日在FB發文：「想到小時候一吃餛飩就會頭暈目眩天旋地轉身體不適，於是將近二十幾年都沒再碰過餛飩。」她透露直到有一天自己吞了一口紅油抄手後，發現整個人不但安然無恙，還覺得非常好吃，「從此就成為了一個敢於吃餛飩的人。」

▲Hebe克服20年心魔。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

▲Hebe近20年不敢吃餛飩。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

而突破吃餛飩的心魔後，Hebe逗趣地說：「這故事告訴我們，誤會與心魔都需要給自己一個契機解開與突破，人生就會更上一層樓。」她更自嘲這是一篇偽勵志文，更是一篇廢文，逗樂一大票網友。

▲Hebe克服20年心魔。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

▲Hebe突破吃餛飩的心魔。（圖／翻攝自Facebook／Hebe）

【田馥甄Hebe FB全文】

想到小時候一吃餛飩就會頭暈目眩天旋地轉身體不適，
於是將近二十幾年都沒再碰過餛飩，
直到有一天囫圇吞了一口紅油抄手，
發現整個人不但安然無恙還覺得很好吃，
從此就成為了一個敢於吃餛飩的人。

這故事告訴我們，
誤會與心魔都需要給自己一個契機解開與突破，
人生就會更上一層樓。

#這是一篇偽勵志文
#更是一篇廢文
#我廢我驕傲
#炎炎嚇日不廢要幹嘛
#吃餛飩的混蛋
#你的心魔是什麼
#你不能吃什麼
#班機誤點在線聊天

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