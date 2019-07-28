張惠妹機場偶遇「天團女神」　2大咖合體…網嗨翻：天啊！

記者許皓婷／綜合報導

明星們為了工作各地奔波，常常當空中飛人，更經常出現在機場，張惠妹28日就在社群網站透露自己偶遇了Selina，兩人相見歡，還開心地一起錄影片，兩位歌壇大咖合體，讓網友看了興奮直呼：「兩位女神」。

▲張惠妹。（圖／翻攝自Instagram／張惠妹）

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張惠妹28日在Instagram上PO出一段影片，只見畫面中，她戴著墨鏡，身旁則是Selina，兩人似乎在機場偶遇，她則用氣音說：「是不是很巧！」並表示現場人很多，不好意思講話太大聲，她更開心直呼：「看到親愛的Selina心情立刻美麗起來了啦！」

▲張惠妹機場偶遇Selina。（圖／翻攝自Instagram／張惠妹）

事實上，張惠妹2017年的新歌《連名帶姓》，除了由周杰倫作曲之外，MV當時還特地找來Selina、路斯明擔綱演出，MV大陣仗找來2百位臨時演員、市區封街6小時拍攝，身為阿妹歌迷的Selina也透露自己是最爽的歌迷，能搶先聽到偶像的歌，每天睡覺前都聽，早已倒背如流。

▲Selina曾拍攝張惠妹《連名帶姓》MV。（圖／EMI提供）

而張惠妹PO出和selina巧遇的影片後，也引來網友紛紛留言：「兩位女神」、「是娜娜耶！連名帶姓合體了❤」、「看到兩位一起好開心」、「天啊，兩位我的最愛」。