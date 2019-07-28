艾怡良唱到哽咽！　「鐵玫瑰，屬於自己的天地綻放」

記者關韶文／台北報導

《2019桃園鐵玫瑰國際音樂節》28日晚間在桃園藝文廣場舉辦第二場「清新玫瑰趴」，王若琳、艾怡良、HUSH、柯智棠、慢慢說、鹿角樂團、脆樂團以及馬來西亞莊啟馨等人接連演出，為第二天活動帶來高潮，艾怡良還在現場唱到哽咽。

金曲歌后艾怡良帶band參與桃園鐵玫瑰演出，讓她直言唱得很過癮。除了選唱《流水年華》、《擁抱》天后經典以及自己創作《滅了我》、《逃生計劃》等多首歌曲，精湛演唱讓歌迷直呼聽到耳朵懷孕了。HUSH則演唱《怎麼開始的》、《換句話說》、《對等關係》、《大樹小花》等多首歌曲。

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▲▼艾怡良桃園唱到哽咽。（圖／公關照）

艾怡良以鳳飛飛的《流水年華》作為演出開門歌，她說今晚會唱自選曲，有些歌曲是商演較少唱的歌曲，例如《滅了我》，歌迷開心尖叫。她現場問有無彩虹旗，她說我都知道你們在那裡，她說很久沒有發洩情緒，需要現場歌迷將堅毅借給她，她立即演唱《逃生計畫》獻給現場朋友。

艾怡良今日給鐵玫瑰的解釋：每個人都是鐵玫瑰，堅毅而美麗，在屬於自己的天地綻放。艾怡良獻唱《夜晚出生的小孩》，她說，這首歌除在自己演唱會唱過，從沒有在其他地方唱，她將這首歌曲獻給已在天上的朋友，她希望他現在已找到快樂，一度說到眼紅哽咽。