ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」

▲▼孔晨羽。（圖／晨羽音樂提供）

▲孔晨羽推出第二波主打。（圖／晨羽音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手孔晨羽推出第二波抒情歌《晨曦》，由於拍攝MV前一晚大失眠決定喝能量飲直接上陣，長時間的工作對晨羽來說是家常便飯，失眠前後加上工作拍攝時間大約40小時未闔眼，孔晨羽仍卯足了勁全力拍攝，讓導演相當佩服。談到愛情經驗，孔晨羽則分享了《比悲傷》的觀後感。

歌曲《晨曦》一曲講述「別害怕重新開始一段戀情，但一定要確定，自己不是為了逃避而貿然開始」。歌曲並非唱著撕心裂肺的痛楚，而是形容傷痛清醒前的那個黎明瞬間，自己跟自己和解、讓要窒息的生命可以重新呼吸換然一新，獻給曾經在愛情路上遇到各種坎坷，孤獨的朋友，愛情是非常揪心的難題，當內心雖下起雨季，等待陽光灑進，重拾希望滿盈的勇氣，給予孤單的你力量的旋律。

請繼續往下閱讀...

單身的孔晨羽非常期待愛情，在上海EZ5駐唱的期間曾進戲院看了《比悲傷更悲傷的故事》電影，電影結束後強忍住淚水，跑到廁所哭了半個小時，看完電影對愛情的體悟與期待，「我要的，不是在寒冬中送我熱咖啡的人，而是陪我淋雨吃冰吃到牙痛的人；我要的，不是守護我的人，而是能陪我一起冒險的人。」

談到對另一半的外型設定，孔晨羽笑說，「只要比自己高其他完全不設限，重要的是生活步調一定要相同，不需要矯情的戀愛手段，只需要能溫柔陪伴。」 

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

推薦閱讀

林宥嘉巡演撞期金鐘獎！　喊話《聲林》「準備直升機」

林宥嘉巡演撞期金鐘獎！　喊話《聲林》「準備直升機」

周湯豪合體「海鮮直播」丟丟妹　衝破1.6萬人同時在線！

周湯豪合體「海鮮直播」丟丟妹　衝破1.6萬人同時在線！

蔡旻佑批：棒棒堂對嘴開小巨蛋！　後悔「當時不懂事」

蔡旻佑批：棒棒堂對嘴開小巨蛋！　後悔「當時不懂事」

信1個月甩肉9KG！　放話將辦演唱會「信招待」開趴

信1個月甩肉9KG！　放話將辦演唱會「信招待」開趴

酷比抓周派對倒數！　林宥嘉「會準備華研股票給他抓」

酷比抓周派對倒數！　林宥嘉「會準備華研股票給他抓」

譚詠麟剛忙完演唱會！　衝到北京「替實力派師妹」站台

譚詠麟剛忙完演唱會！　衝到北京「替實力派師妹」站台

被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！

被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！

馬修連恩參與「客家臺三線」　宣布：駐村音樂創作！

馬修連恩參與「客家臺三線」　宣布：駐村音樂創作！

田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

C.T.O首爾拍MV！　一下車就被認出來「我喜歡你，請加油」

C.T.O首爾拍MV！　一下車就被認出來「我喜歡你，請加油」

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孔晨羽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 才宣布懷孕2個月…小馬老婆產檢「測不到心跳」　淚崩引產寶寶：回去當天使
  2. 朱琦郁甜曝「男友真面目」　辣露長腿告白：你是我的全世界！
  3. Gail抱病演出曙光祭　鄭可強被九孔撩到「孬孬的」
  4. 他撞見老婆激吻小王「又被離婚」！謝佳見求挽回哭到雙眼紅腫
  5. Grace「寶寶時期」長這樣！臉上2團肉肉萌翻　8年後瘦到粉絲認不出
  6. 新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」
  7. 搶下許志安檔期！　男星爆劈5女…連累搭檔「16年首場紅館演唱會」取消
  8. 《河谷鎮》CP爆分手　莉莉一句話嗆爆媒體...明星好友全鼓掌
  9. 玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬
  10. 懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366