新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」

▲孔晨羽推出第二波主打。（圖／晨羽音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手孔晨羽推出第二波抒情歌《晨曦》，由於拍攝MV前一晚大失眠決定喝能量飲直接上陣，長時間的工作對晨羽來說是家常便飯，失眠前後加上工作拍攝時間大約40小時未闔眼，孔晨羽仍卯足了勁全力拍攝，讓導演相當佩服。談到愛情經驗，孔晨羽則分享了《比悲傷》的觀後感。

歌曲《晨曦》一曲講述「別害怕重新開始一段戀情，但一定要確定，自己不是為了逃避而貿然開始」。歌曲並非唱著撕心裂肺的痛楚，而是形容傷痛清醒前的那個黎明瞬間，自己跟自己和解、讓要窒息的生命可以重新呼吸換然一新，獻給曾經在愛情路上遇到各種坎坷，孤獨的朋友，愛情是非常揪心的難題，當內心雖下起雨季，等待陽光灑進，重拾希望滿盈的勇氣，給予孤單的你力量的旋律。

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單身的孔晨羽非常期待愛情，在上海EZ5駐唱的期間曾進戲院看了《比悲傷更悲傷的故事》電影，電影結束後強忍住淚水，跑到廁所哭了半個小時，看完電影對愛情的體悟與期待，「我要的，不是在寒冬中送我熱咖啡的人，而是陪我淋雨吃冰吃到牙痛的人；我要的，不是守護我的人，而是能陪我一起冒險的人。」

談到對另一半的外型設定，孔晨羽笑說，「只要比自己高其他完全不設限，重要的是生活步調一定要相同，不需要矯情的戀愛手段，只需要能溫柔陪伴。」