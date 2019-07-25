葛仲珊半夜視訊李伯恩！　堅持「一定要有浴缸」圓夢了

記者關韶文／台北報導

「嘻哈皇后」葛仲珊Miss Ko最近兩年想回歸簡單生活尋找自己下一個階段想要達成的目標，唱片公司支持她的想法，兩年內推掉了不少商業合作，只單純接一些Miss Ko覺得有意義的工作，現在推出全新單曲《simple》傳遞真實生活態度。

▲▼葛仲珊拍攝新歌MV。（圖／環球音樂提供）

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《simple》的創作動機如同歌名一樣，就是要傳達一種「simple」的生活態度，而簡單生活就是要自己做早餐、打掃家裡，睡到自然醒，「想做什麼就去做，沒有限制。」而導演李伯恩為了能完美傳達葛仲珊的simple生活美學，特地在MV內設計許多巧思，用最複雜隆重的方式呈現出最簡單的小事。

▲▼葛仲珊堅持要有「浴缸」場景。（圖／環球音樂提供）

MV中，葛仲珊扮演著一位氣勢十足的華麗貴族，更來了段精心安排、趣味感十足的「simple舞」，繁複多層次的貴族服飾雖然曾讓葛仲珊穿上時，脫口喊出：「好重喔」，但錄完後，開心表示自己很享受有不一樣的嘗試，還打趣地說自己就是貴族，完全不用演，逗得現場工作人員哈哈大笑。

目前居住在美國的Miss Ko，常和李伯恩進行「跨海視訊」會議到半夜，為了溝通籌備新單曲的拍攝，就算半夜不睡覺也未曾喊累，她還特別對李伯恩要求一定要有浴缸，因為感覺「能夠泡澡就是人生一種簡單的享受。」為此，李伯恩特地打造出夢幻般的浴缸場景，讓葛仲珊可以躺在裡頭，更貼心加碼準備整套印有「K」名字的專屬浴袍，暖心打包票說：「你拍到想睡都沒關係。」