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紀言愷老婆「10小時陣痛」　堅持自然產：10個人在幫忙！

記者關韶文／台北報導

JR紀言愷上月推出尺度驚人的寫真書《紀律》，維持身材展現驚人紀律，昨日傍晚，老婆Lucy歷經10小時陣痛生產，終於生下獅子女兒，讓JR感動表示：「真的好感動，也看到為母則強，醫生還笑說『沒看到《獅子王》，但你們生了個獅子女！』老婆生產他全程陪伴，兩人都累癱。他更直說老婆讓他看到母愛的偉大。 

 JR表示，「Lucy前面8到10個小時都在痛，非常痛苦、非常的困難，到最後向來崇尚自然產的名醫林慧雯醫生都問說要不要放棄？要不要剖腹產？但Lucy堅持要再試，她覺得都10小時了她要再試試看。」

▲▼JR,紀言愷。（圖／天晴娛樂提供）

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▲▼紀言愷開心迎接女兒到來。（圖／天晴娛樂提供）

▲▼JR,紀言愷。（圖／天晴娛樂提供）

國泰醫院10個小時內八九位醫護人員輪番幫忙擔任「推手」鐘，終於產下手長腳長的名模身材女兒。他感動表示：「當下蠻驚喜的，為母則強，看到了媽媽的勇氣，一進去非常感動，也忙著拍照。女兒生產過程非常困難，有8到10個醫護人員在幫忙，醫生還笑說，沒看到獅子王但生了個獅子女，呵呵！」

女兒出生2600公克，尚未有小名，但Lucy卻在稍微恢復之後，忙著上網用網站幫寶寶算名字，也算是另類消遣。JR表示他完全尊重老婆決定，掩不住喜悅。

女兒入門喜，經紀人表示，當JR報喜女兒出生的時候，自己的手機同時傳來一部戲和商演活動邀約，強烈建議JR將女兒乳名取為「帶財」。接下來JR的工作不受影響，除了寫真書持續宣傳之外，一部電影和一部電視劇即將開拍，他陪老婆坐月子同時，也同時帶著劇本研讀做功課。

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