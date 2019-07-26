福原愛大姑超美紅到日本！　「39歲凍齡顏值」在台灣出道

記者關韶文／台北報導

藝壇新人江恆亘（Liga）好大的面子！拍代言照居然有福原愛、江宏傑CP探班！話題延燒到日本，在當地更暴動一波，因福原愛將兩人同框照放上推特，引來上萬名粉絲認證冊封「美人姉妹」稱號，原來江恆亘大有來頭，桌球王子江宏傑是她親弟弟，女神福原愛是弟妹。

漂亮寶貝江恆亘（音同宣），是桌球王子江宏傑親姐姐、福原愛（小愛）的大姑，一家人都擁有高顏值基因，1980年出生的她，現年39歲，卻完全凍齡看不出來，Liga笑說，可能因平時有固定的運動習慣，「我喜歡游泳，慢跑，也靠跳舞及重量訓練來維持身材！」

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▲▼江恆亘美到日本去，拍攝廣告福原愛、江宏傑CP探班（圖／豐和日麗提供）

其實，江恆亘在「地表最強弟媳」福原愛的加持下，已經數度登上日本媒體，因為小愛喜歡將兩人日常合影上社群網站，6/1江恆亘生日時，福原愛po出照片寫道：「今天是姊姊生日，工作這麼優秀，又這麼美麗，也是為家人著想的帥氣姊姊，生日快樂！」

日前江恆亘為品牌拍攝照片，弟媳福原愛更無預警現身探班，小愛化身小粉絲，拍攝過程頻頻驚呼偶像，還詢問江恆亘：「什麼時候要出寫真集？」熱情背書讓江恆亘害羞數度怯場，江恆亘更表示跟福原愛相處就像自己的親妹妹一樣，是演藝圈內難得的姑嫂情深佳話。

而小愛當然也即時將兩人合照放上推特，又是猛獲一波延燒，甚至有日本網站封她倆為「美人姉妹」，馬上有上萬名粉絲蜂擁認證，未出道人氣就超高，也因此早獲品牌青睞，為工作拍攝廣告，前途不可限量！